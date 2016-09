Islam Karimow: Türkei erklärt Usbekistans Diktator für tot

Ist der usbekische Präsident Islam Karimow noch am Leben? Am Freitag mehrten sich die Meldungen, laut denen sich der Gesundheitszustand des Diktators nochmals erheblich verschlechtert hatte. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf mehrere Diplomaten gar, der 78-Jährige sei an den Folgen eines kürzlich erlittenen Schlaganfalls gestorben.

Jetzt hat auch die Türkei Karimow für tot erklärt. Der usbekische Präsident sei gestorben, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim in einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung. "Möge Gottes Gnade mit ihm sein", sagte er. Die Türkei teile den Schmerz und die Trauer des usbekischen Volkes.

Die usbekische Regierung bestätigte die Angaben über Karimows Tod zunächst nicht. Der Politiker lag seit Sonntag im Krankenhaus.

Uno stellte Folter fest

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war Karimow 1991 erstmals an die Spitze Usbekistans gewählt worden. Westliche Politiker und Menschenrechtsorganisation hatten ihn wegen seines autoritären Führungsstils kritisiert. Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen stellte "institutionalisierte, systematische, ungezügelte" Folter im usbekischen Justizwesen fest.

Trotzdem wurde Karimow über Jahre vom Westen hofiert. Als Nachbarstaat von Afghanistan galt Usbekistan als wichtiger Partner im Kampf gegen den Terror.

Unklar ist, wer nun die Macht in dem islamisch geprägten zentralasiatischen Land übernimmt. Einen möglichen Nachfolger hat Karimow nicht benannt. Ein Machtvakuum könnte das Land mit 32 Millionen Einwohnern destabilisieren.