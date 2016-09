Offiziell bestätigt: Usbekischer Diktator Karimow ist tot

Der autoritäre Präsident der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Usbekistan, Islam Karimow, ist nach einem Schlaganfall gestorben. Das teilte die Regierung in Taschkent mit.

Der usbekische Langzeit-Herrscher war am vergangenen Samstag mit Hirnblutungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dies hatte in dem Land mit 32 Millionen Einwohnern Angst vor möglichen Unruhen ausgelöst. Karimows Nachfolge ist nicht geregelt.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunionwar Karimow 1991 erstmals an die Spitze Usbekistans gewählt worden. Westliche Politiker und Menschenrechtsorganisation hatten ihn wegen seines autoritären Führungsstils kritisiert. Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen stellte "institutionalisierte, systematische, ungezügelte" Folter im usbekischen Justizwesen fest.

Trotzdem wurde Karimow über Jahre vom Westen hofiert. Als Nachbarstaat von Afghanistangalt Usbekistanals wichtiger Partner im Kampf gegen den Terror.