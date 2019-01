Angesichts der Staatskrise in Venezuela hat die Bundesregierung "freie und glaubwürdige Wahlen" in dem südamerikanischen Land gefordert. "Die Bevölkerung Venezuelas setzt sich mutig für eine freie Zukunft des Landes ein", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. "Dafür braucht es nun einen politischen Prozess, der in freie und glaubwürdige Wahlen mündet." Dabei komme der "demokratisch gewählten Nationalversammlung eine besondere Rolle" zu, schrieb Seibert weiter.

Der oppositionelle Parlamentspräsident Juan Guaidó hatte sich am Mittwoch bei Massenprotesten gegen den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro zum Interimspräsidenten erklärt. Er erhielt umgehend die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump und einer Reihe lateinamerikanischer Staaten. Russland wiederum warnte die USA vor einer Militärintervention.

Venezuela steckt in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Die Opposition wird unterdrückt, viele Regierungsgegner sitzen in Haft oder sind ins Exil geflohen. Aufgrund von Devisenmangel kann das einst reiche Land kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Rund drei Millionen Venezolaner sind bereits vor dem Elend ins Ausland geflohen.

EU steht "hinter den demokratischen Kräften in dem Land"

Die EU-Kommission vermeidet eine explizite Anerkennung Guaidós als neuen Präsidenten Venezuelas. Wiederholt von Journalisten darauf angesprochen, warum die EU nicht so weit gehen wolle, sagte eine Sprecherin: Ziel sei es, sich auf die Entwicklungen vor Ort zu konzentrieren. Die EU unterstütze die Nationalversammlung und sei für einen politischen Prozess, der zu Wahlen führe. "Wir stehen hinter den demokratischen Kräften in dem Land."

Die britische Premierministerin Theresa May wiederum spricht Oppositionsführer Juan Guaidó ihre Unterstützung aus. Ihr Sprecher erklärte, die Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr seien weder frei noch fair gewesen. Damals war Maduro im Amt bestätigt worden. Die Opposition hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen.

Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez will nach Angaben aus Regierungskreisen ein Telefonat mit Guaidó führen. Zuvor will er sich demnach mit Regierungschefs anderer lateinamerikanischer Staaten auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos kurzschließen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt auf Twitter, er zolle den Hunderttausenden Venezolanern Respekt, die für Freiheit auf die Straße gegangen seien. Die EU habe die Demokratie in Venezuela seit Maduros "illegaler Wahl" unterstützt.

Après l’élection illégitime de Nicolás Maduro en mai 2018, l’Europe soutient la restauration de la démocratie. Je salue le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24. Januar 2019

Recep Tayyip Erdogan hingegen hat sich hinter Maduro gestellt. Der türkische Präsident habe Maduro angerufen und ihm seine Unterstützung versichert, teilte ein Sprecher des türkischen Präsidialamtes auf Twitter mit. "Mein Bruder Maduro! Bleibe standhaft, wir stehen zu euch", habe Erdogan gesagt.