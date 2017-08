Konflikt um Gewaltenteilung Chile gewährt venezolanischen Richtern Asyl

Chile hat fünf venezolanischen Richtern Asyl gewährt, die im Juli Zuflucht in der chilenischen Botschaft in Caracas gesucht hatten. "Wir haben die Regierung Venezuelas aufgefordert, ihnen freies Geleit für ihre Ausreise nach Chile zu gewähren", sagte der chilenische Außenminister Heraldo Muñoz.

Die Juristen gehören einer Gruppe von 33 Richtern an, die vom demokratisch gewählten Parlament für den Obersten Gerichtshof ernannt worden waren. Die Regierung von Präsident Nicolás Maduro hat die Vereidigung dieser Richter nicht anerkannt und bereits mehrere von ihnen festnehmen lassen.

Der Konflikt um die Gewaltenteilung in Venezuela spitzt sich mit diesem Vorgang zu. Dort tobt ein Machtkampf zwischen dem Linksnationalisten und Präsidenten Nicolás Maduro sowie der Opposition. Maduro hatte Ende Juli eine Versammlung wählen lassen, um die Verfassung umzuschreiben - und das demokratisch gewählte Parlament zu entmachten. Die Opposition hatte die Wahl boykottiert und erkennt das Gremium nicht an.

Seit Anfang April hält sich auch der venezolanische Oppositionspolitiker Roberto Enríquez in der chilenischen Botschaft in Caracas auf. Der Präsident der christsozialen Partei Copei hatte wegen der politischen Umstände in seinem Land um Schutz gebeten, jedoch bislang kein Asyl beantragt.

Maduro wird vorgeworfen, er wolle im Land mit den größten Ölreserven der Welt eine Diktatur errichten. Der unter einer Versorgungskrise und der weltweit höchsten Inflation leidende Staat wird dabei vom russischen Ölkonzern Rosneft am Leben gehalten. Inzwischen ist eine von Maduros vehementesten Gegnerinnen, die abgesetzte Generalstaatsanwältin Luisa Ortega, aus dem Land geflohen. Ortega setzte zunächst auf die Karibikinsel Aruba über und flog von dort in einem Privatflugzeug nach Kolumbien.

REUTERS Luisa Ortega Díaz

Maduro will deswegen nun mithilfe von Interpol nach ihr suchen lassen. Er wolle einen Haftbefehl in einen "Red Alert" umwandeln, um ihre Festnahme im Ausland zu erwirken. Ortega habe "einige Zeit" mit den USA paktiert, behauptete er.

Ortega will diese Woche in Brasilien bei einem Treffen mit Juristen des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses Mercosur über die Lage in Venezuela berichten. Vor ihrer Abreise kündigte sie zudem an, sie wolle auch über Maduros Beteiligung an "ernsthaften Korruptionsfällen" berichten.

Ortega war vor zwei Wochen durch das Regierungslager abgesetzt worden. Sie gehörte lange Zeit zur Führung des sozialistischen Landes und brach erst mit Maduro, als der Oberste Gerichtshof dem Parlament im März wichtige Kompetenzen entzog.