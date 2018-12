Südamerika Deutscher Reporter in Venezuela verhaftet

Seit 2017 schrieb Billy Six, 32, in Venezuela über den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes. Der 32-Jährige freiberufliche Reporter arbeitete unter anderem für die rechte Wochenzeitschrift "Junge Freiheit" sowie für den nationalistischen Verein "Die Konservativen".

Er thematisierte vor allem die massenhafte Abwanderung von Venezolanern nach Kolumbien. Das ölreiche Venezuela befindet sich aktuell in einer existenziellen Wirtschaftskrise. Die Inflation ist außer Kontrolle. Es gibt kaum noch Nahrungsmittel oder Medikamente im Land. Die katastrophale Lage zwingt viele Menschen zur Flucht.

Vor einem Monat wurde Six in einem Strandhotel 500 Kilometer nordwestlich von Caracas verhaftet. Wie die venezolanische Menschenrechtsorganisation "Espacio Público" berichtet, seien am 11. November 15 Soldaten in das Hotel "Los Taques" in Punto Fijodie gekommen, in dem sich Six befunden habe. Dort hätten sie den Berliner festgenommen.

Nun befinde sich Billy Six in der venezolanischen Hauptstadt Caracas in dem Gefängnis "El Helicoide", das von der Geheimpolizei Sebin genutzt wird. Das Gefängnis befindet sich in einem ehemaligen Einkaufszentrum.

Treffen mit der Farc

Eine Woche nach seiner Verhaftung wurde der Häftling offensichtlich vor ein Militärgericht geladen. Ihm werde "Spionage", "Rebellion" und "Verletzung von Sicherheitszonen" vorgeworfen, so "Espacio Público". Six habe sich mit Rebellen der verbotenen Farc getroffen und sei in die Sicherheitszone um Präsident Nicolás Maduro eingedrungen, um Bilder von dem umstrittenen Präsidenten zu schießen.

"Die Vorwürfe gegen unseren Sohn sind konstruiert und ohne Grundlage," sagt der Vater des Journalisten, Eduard Six. Die Fotos vom Präsidenten seien vom öffentlichen Zuschauerraum geschossen worden. Das Treffen mit Vertretern der verbotenen Farc habe zwar stattgefunden, aber ausschließlich für Recherchezwecke. Die entsprechende Reportage sei dann in der nationalpopulistischen Wochenzeitschrift "Junge Freiheit" erschienen.

Eduard Six, fürchtet, dass sein Sohn zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt werden könnte, falls es, wie angekündigt, in wenigen Tagen tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Die deutsche Botschaft bemühe sich um Zugang, berichtet der Vater. Bisher sei es aber keinem Diplomaten gelungen, Kontakt zu dem Häftling herzustellen.

Billy Six ist an Dengue-Fieber erkrankt

Dem Reporter Billy Six wiederum gelang es umgekehrt, einen Brief aus dem Gefängnis hinauszuschmuggeln. Darin fordert Six, der an Dengue-Fieber erkrankt ist, unter anderem Zugang zu einem Anwalt und einem Vertreter der Deutschen Botschaft. Andernfalls wolle er in einen Hungerstreik treten.

Billy Six war bereits 2013 in Syrien verschleppt und für mehrere Wochen eingesperrt worden.

Reporter ohne Grenzen engagiert sich für die Freilassung des Journalisten. Man schätze dessen rechtspopulistische Äußerungen nicht, so der Geschäftsführer der Organisation in Berlin, Christian Mihr. Aber wie jeder andere Reporter habe Six ein Recht auf freie Meinungsäußerung - "ohne irgendwo Verurteilung und Festnahme fürchten zu müssen".