Venezuela Trump droht Maduro, Opposition ruft zu Generalstreik auf

Seit Monaten gibt es in Venezuela heftige Proteste gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro. Dieser will Ende Juli eine Wahl einer Versammlung zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung abhalten. Dagegen hatten sich am Sonntag mehr als sieben Millionen Venezolaner in einem Plebiszit ausgesprochen. Nun hat US-Präsident Donald Trump Maduro gedroht. "Die Vereinigten Staaten werden nicht tatenlos zusehen, während Venezuela zerfällt", sagte Trump. "Wenn das Maduro-Regime am 30. Juli seine verfassunggebende Versammlung durchsetzt, werden die Vereinigten Staaten rasche und deutliche ökonomische Maßnahmen ergreifen."

Die Menschen in Venezuela hätten bei der Befragung am Sonntag deutlich gemacht, dass sie für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit stünden, so Trump. "Aber ihre starken und mutigen Handlungen werden weiterhin von einem schlechten Führer ignoriert, der davon träumt, ein Diktator zu werden."

Laut Opposition haben an dem symbolischen Referendum gegen die geplante Verfassungsänderung insgesamt 7,6 Millionen Venezolaner teilgenommen. Rund 98 Prozent der Teilnehmer lehnten die Pläne Maduros ab, teilte die Opposition nach der Auszählung aller Stimmzettel am Montag mit. Demnach würde die bei der Abstimmung erreichte Teilnehmerzahl ausreichen, um Maduro aus dem Amt zu befördern, da die Zahl über den 7,5 Millionen Wählern liege, die ihm bei der Wahl 2013 den Sieg ermöglichten. Die Abstimmung ist jedoch nicht bindend und wurde von der Regierung nicht anerkannt.

Opposition ruft zu Generalstreik auf

In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte die Opposition noch von 7,18 Millionen Teilnehmern an der Abstimmung gesprochen. Als Mobilisierungserfolg galt die Marke von acht Millionen der rund 19 Millionen wahlberechtigten Venezolaner. Die Volksabstimmung wurde von Gewalt überschattet.

Für Donnerstag rief die Opposition zu einem Generalstreik auf. Mit dem 24-stündigen Ausstand solle Druck auf den sozialistischen Präsidenten ausgeübt werden, damit er seine Initiative einer Verfassungsreform aufgebe, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Parlaments, Freddy Guevara.

Maduro bekräftige hingegen am Montag den Willen der Regierung, am 30. Juli die Wahl der verfassungsgebenden Versammlung durchzuführen. Die Opposition wirft Madurovor, das Gremium nahezu ausschließlich mit seinen Anhängern besetzen zu wollen, um sich dann "diktatorische Vollmachten" geben zu lassen.