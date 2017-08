Nach Festnahme von Oppositionspolitikern USA verurteilen Aktionen der "Maduro-Diktatur"

Das Abdriften Venezuelas in ein Diktatur führt zu immer stärken Spannungen mit den Vereinigten Staaten. Nach der Festnahme von zwei führenden Oppositionspolitikern hat US-Präsident Donald Trump nun Staatschef Nicolás Madurol persönlich für das Schicksal der beiden inhaftierten Politiker verantwortlich gemacht. In einer am Dienstagabend verbreiteten Erklärung verurteilte Trump die Aktionen der "Maduro-Diktatur".

Leopoldo López, Chef der Partei Voluntad Popular, und Antonio Ledezma, Bürgermeister der Metropolregion Caracas, waren in der Nacht zu Dienstag in ihren Wohnungen abgeholt und in ein Militärgefängnis gebracht worden.

"Herr López und Herr Ledezma sind politische Gefangene, die illegal vom Regime festgehalten werden", heißt es in Trumps Erklärung weiter. "Die Vereinigten Staaten halten Maduro - der erst Stunden zuvor das Vorgehen gegen die politische Opposition angekündigt hatte - persönlich verantwortlich für Gesundheit und Sicherheit von Herrn López, Herrn Ledezma und anderen Festgenommenen." Alle politischen Gefangenen seien sofort freizulassen.

Am Montag hatte die US-Regierung den venezolanischen Präsidenten als "Diktator" bezeichnet und Finanzsanktionen gegen ihn verhängt. Maduro hatte daraufhin Trump als "Imperator" verspottet:

López und Ledezma zählen zu den bekanntesten Oppositionellen in dem südamerikanischen Land. Beide standen zum Zeitpunkt ihrer nächtlichen Festnahme unter Hausarrest. Das Oberste Gericht teilte mit, es lägen Geheimdienstinformationen vor, wonach die beiden Kritiker Maduros ihre Flucht geplant hätten.

Beide hatten zum Boykott der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung aufgerufen, die Maduro am vergangenen Sonntag abhalten ließ. Das umstrittene Gremium soll am Mittwoch erstmals zusammenkommen. Die von Maduro forcierte Verfassungsänderung ist im Land höchst umstritten. Es kam zu blutigen Protesten. Die Opposition warnt vor der Errichtung einer Diktatur in Venezuela.