Nach Maduro-Wahl EU verhängt neue Sanktionen gegen Venezuela

Mit deutlichen Vorsprung hat sich Nicolás Maduro im Mai gegen seine Herausforderer durchgesetzt und sich damit eine weitere Amtszeit bis 2025 gesichert. Doch die Wiederwahl von Venezuelas Staatschef ist hochumstritten. Das wichtigste Oppositionsbündnis MUD hatte die Abstimmung boykottiert, die Wahlbeteiligung lag bei unter 50 Prozent.

Die Europäische Union hat nun neue Sanktionen gegen Vertreter des südamerikanischen Landes verhängt. Die EU-Staaten beschlossen, elf Verantwortliche für die Wahl in Regierung und Behörden mit Einreise- und Vermögenssperren zu belegen. Eine Liste der Betroffenen wird demnächst im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Maduro wird vorgeworfen, seit Jahren die Demokratie in Venezuela auszuhöhlen. Er hat durch eine verfassungsgebende Versammlung das Parlament de facto entmachtet, in dem die Opposition die Mehrheit hatte. Vorangegangen waren monatelange Proteste der Opposition im vergangenen Jahr, in deren Verlauf 125 Menschen getötet worden waren.

Im Januar hatte die EU wegen des Konflikts mit der venezolanischen Opposition erstmals Sanktionen gegen sieben Regierungsvertreter verhängt. Darunter war auch der Innenminister des Landes.