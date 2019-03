In Venezuela ist es am frühen Donnerstagabend zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Das berichteten mehrere lokale Medien und Augenzeugen in sozialen Netzwerken. Der Ausfall betraf neben der Hauptstadt Caracas 15 der insgesamt 23 Bundesstaaten des Landes, wie aus den Meldungen hervorging. Ein Reporter des Staatsfernsehens sprach von einem landesweiten Blackout.

In Caracas kam es zu Verkehrschaos: Mitten im Feierabendverkehr fiel die Metro aus, zahlreiche Ampeln funktionierten nicht.

Energieminister Luis Motta führte den Vorfall auf einen angeblichen Sabotageangriff auf ein Wasserkraftwerk zurück. Belege dafür lieferte er nicht. "Wir sind im Stromkrieg wieder angegriffen worden", sagte Motta im Staatsfernsehen. Die Versorgung solle in wenigen Stunden wieder hergestellt sein. Auch das staatliche Elektrizitätsunternehmen Corpoelec machte eine "Attacke" für den Ausfall verantwortlich.

Informationsminister Jorge Rodríguez sprach ebenfalls von Sabotage und machte Feinde der sozialistischen Regierung von Machthaber Nicolás Maduro für den Stromausfall verantwortlich. "Das Ziel war, das venezolanische Volk für mehrere Tage von der Stromversorgung abzuschneiden", sagte er. "Das wird diesen Kriminellen nicht gelingen."

In Venezuela kommt es regelmäßig zu Unterbrechungen in der Energieversorgung. Die Regierung gibt dafür politischen Gegnern die Schuld, die diese Probleme willentlich herbeiführten. Kritiker Maduros hingegen sehen in Korruption und mangelnden Investitionen in das Stromnetzdie Gründe für die Ausfälle

Interview mit Guaidó "Das Regime bedroht den deutschen Botschafter"

In Venezuela tobt derzeit ein Machtkampf zwischen Maduro und Oppositionsführer Juan Guaidó, der sich Mitte Januar zum Interimspräsidenten ausgerufen hatte. Er wird von den USA, vielen lateinamerikanischen und europäischen Ländern - darunter auch Deutschland - unterstützt (ein Interview mit Guaidó über die Krise im Land und die angeordnete Ausweisung des deutschen Botschafters aus Venezuela können Sie hier nachlesen).

Guaidó machte nun Maduros Regierung für den Stromausfall verantwortlich. "Das Volk weiß, dass das Licht kommt, wenn die unrechtmäßige Machtübernahme endet", schrieb er auf Twitter. Maduro schrieb dort: "Dieser vom US-Imperialismus angekündigter und angeführter Stromkrieg gegen unser Volk wird scheitern."