Der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaidó darf das Land nicht mehr verlassen. Das entschied der regierungstreue Oberste Gerichtshof und gab damit einem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft statt. Zudem würden die Konten und Vermögenswerte des Oppositionspolitikers gesperrt. Zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft bereits Ermittlungen gegen Guaidó eingeleitet.

In Venezuela tobt derzeit ein Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition. Der von den USA unterstützte Parlamentschef Guaidó hatte sich zum Übergangspräsidenten erklärt und will Staatschef Nicolás Maduro aus dem Amt drängen. Die Wiederwahl Maduros im vergangenen Jahr entsprach nicht den demokratischen Standards.

Maduro hingegen spricht von einem Staatsstreich gegen seine sozialistische Regierung. Während Guaidó international breite Unterstützung erfährt, fehlt es ihm im Land selbst an einer echten Machtposition. Das mächtige Militär hält bislang zu Maduro.

Guaidó ruft Deutschland und EU zu Sanktionen gegen Maduro auf

"Wir sind hier in einer Diktatur und es muss Druck geben", sagte Guaidó nun in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Es würden immer mehr Menschen ermordet; außerdem sei es eindeutig, dass das Regime "absolut korrupt" sei. "Wir brauchen weitere Sanktionen aus der EU, so wie sie ja auch von den USA beschlossen wurden."

Die USA verhängten zu Wochenbeginn neue Sanktionen gegen Venezuelas staatlichen Ölkonzern PDVSA und dessen in den USA tätige Tochterfirma Citgo, um Druck auf Maduro auszuüben - der hat eine Klage gegen die US-Sanktionen angekündigt. Die Regierung in Washington hatte Guaidó zudem Zugang zu bestimmten Konten Venezuelas verschafft, die in den Vereinigten Staaten liegen.

Video: USA verhängen Sanktionen gegen Venezuelas Ölkonzern

Video REUTERS, VENEZUELAN TV, VENEZUELAN GOVERNMENT TV, CNN TURK

Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, haben Guaidó Unterstützung zugesagt und Maduro ein Ultimatum gestellt, innerhalb von acht Tagen Neuwahlen auszurufen. Andernfalls wollen auch sie Guaidó offiziell anerkennen. Maduro hat die Frist zurückgewiesen.

Guaidó äußerte sich in dem Interview auch zur Gefahr, selbst verhaftet zu werden. "Es gab allein in den vergangenen Wochen 700 Menschen, die bei Protesten verhaftet wurden. In den Gefängnissen sind 300 politisch Gefangene", sagte der 35-Jährige. "Wir alle leben immer am Rande der Inhaftierung oder sogar der Ermordung. Dies hindert uns jedoch nicht an der Wahrnehmung unserer Verantwortung."