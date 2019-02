Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó ist optimistisch, dass ein Übergang zur Demokratie im Land ohne Blutvergießen zu schaffen sei. "Ich bin überzeugt, dass es zu einem friedlichen Übergang kommen kann. Maduro hat nicht mehr die Unterstützung des Volkes, er hat keine Legitimität mehr, er hat auch nicht mehr die nötige internationale Anerkennung, um seine Funktion weiter auszufüllen", sagt er im Interview mit dem SPIEGEL.

Guaidó kritisiert die "brutale Verfolgung" Oppositioneller: "Viele wurden gefoltert, sitzen in Haft, einige wurden ermordet. Und obwohl wir friedlich demonstrieren, geht das Militär gewaltsam gegen uns vor, sie verhaften und foltern sogar Minderjährige."

Ein "Dialog", zu dem sich Maduro bereit erklärt hat, reiche nicht: "Wir wollen einen demokratischen Übergang, dazu brauchen wir aber eine Garantie für freie Wahlen. Wir können nicht mehr den Weg gehen, der 2017 schon gescheitert ist. Damals hat der Dialog mit internationalen Partnern nach der umstrittenen Parlamentswahl zu nichts geführt. Maduro müsste abtreten, dann müsste es freie Wahlen geben." Maduro habe auch keine Autorität mehr, für seine Getreuen noch etwas auszuhandeln. Das Amnestieangebot für Funktionäre des Regimes liege auf dem Tisch.

Mehr bei SPIEGEL Plus Guaidó steht unter gewaltigem Druck - im Gespräch mit Jens Glüsing, Lateinamerikakorrespondent des SPIEGEL, gab er sich dennoch locker, scherzte auch immer wieder.

Ob er selbst in freien Wahlen als Präsident kandidieren würde, will Guaidó nicht sagen: Die gemeinsame Plattform der Opposition, "Unidad", werde einen gemeinsamen Kandidaten bestimmen. Auf die Frage nach einer möglichen Intervention der USA sagt Guaidó: "Venezuela ist ein souveräner Staat, auch wenn wir zuletzt in einer Diktatur gelebt haben." Er verstehe die Sorge der Leute vor Eindringlingen, die die Souveränität seines Landes verletzten.