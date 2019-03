"Wir sind stärker als je zuvor", sagt Juan Guaidó in einer aktuellen Videobotschaft. "Das ist nicht der Moment, um schwach zu werden."

Die Botschaft wurde am Sonntag über die sozialen Netzwerke verbreitet. Wo sich Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos befand, ließ er offen - Guaidó ist seit Tagen im Ausland, er reiste auf der Suche nach Unterstützung nach Kolumbien, Brasilien, Paraguay, Argentinien und Ecuador. Nun kündigte er allerdings an, am Montag nach Venezuela zurückzukehren. Seine Videobotschaft schloss er mit den Worten: "Wir sehen uns morgen."

Am Montagvormittag (16 Uhr MEZ) sollen in Caracas und weiteren Städten des Landes Massenproteste gegen Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro beginnen. Guaidó schwor seine Landsleute in der Videobotschaft auf entschlossenen Widerstand ein und rief alle Staatsbediensteten auf, sich den Protesten anzuschließen. Da die Medien in Venezuela zensiert seien, solle die Bevölkerung den Protestaufruf und die Treffpunkte der Regierungsgegner über soziale Netzwerke verbreiten, sagte Guaidó.

Si el usurpador y sus cómplices se atreven a tratar de retenerme, hemos dejado una ruta clara, con instrucciones claras a seguir por nuestros aliados internacionales y hermanos del parlamento.



Estamos mucho más fuertes que nunca y no es momento de desfallecer. #4MVzlaALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) 4. März 2019

Ob er selbst an den Protesten teilnehmen wird, ließ Guaidó offen. Seine angekündigte Rückkehr nach Venezuela ist heikel: Dem 35-Jährigen droht dort eine Festnahme, da er trotz einer Ausreisesperre das Land verlassen hatte. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren, weil er sich am 23. Januar zum Interimspräsidenten des Landes erklärt hatte.

In der Videobotschaft nannte Guaidó eine Rückkehr in seine Heimat eine historische Herausforderung. "Sollte das Regime es wagen, uns zu entführen, wird dies der letzte Fehler sein, den es je macht."

EU droht Maduro

Nur kurz zuvor hatte die Europäische Union Maduro davor gewarnt, Guaidó festnehmen zu lassen. Jede Maßnahme, die die Freiheit, Sicherheit oder persönliche Integrität Guaidós gefährde, würde eine erhebliche Eskalation der Spannungen bedeuten, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini im Namen der Mitgliedstaaten.

In Venezuela tobt ein erbitterter Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition. Oppositionsführer Guaidó wird von den USA, vielen lateinamerikanischen und europäischen Ländern - darunter auch Deutschland - unterstützt. Der amtierende Präsident Maduro hingegen kann auf China, Russland und seine Verbündeten Kuba, Bolivien und Nicaragua zählen.

Venezuela verfügt über die weltweit größten Ölvorkommen, leidet aber seit Jahren unter einer schweren Versorgungskrise. Vergangenes Wochenende scheiterte Guaidós Versuch, Hilfsgüter von Kolumbien und Brasilien aus nach Venezuela zu bringen. An Grenzübergängen kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Gegnern Maduros und venezolanischen Sicherheitskräften.