In Venezuela hat der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó zu neuen Protesten aufgerufen. Am kommenden Mittwoch sollten die Menschen im ganzen Land gegen die Regierung des sozialistischen Staatschefs Nicolás Maduro auf die Straße gehen, sagte Guaidó in einem über Twitter verbreiteten Video. Die Armee solle sich dabei "an die Seite des Volkes stellen".

Am Samstag solle es dann eine "große Mobilisierung in ganz Venezuela und auf der ganzen Welt" geben, sagte Guaidó. Damit solle dem europäischen Ultimatum an Maduro Nachdruck verliehen werden. Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, haben Maduro eine Frist von acht Tagen gesetzt, um Neuwahlen auszurufen. Andernfalls wollen auch sie Guaidó anerkennen. Maduro wies das Ultimatum bei CNN Türk inzwischen als "Frechheit" zurück.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es in Venezuela Massenproteste gegeben. Dabei starben mindestens 26 Menschen.

Video: Guaidó vs Maduro - Szenen der Machtprobe in Venezuela

Video DPA

Guaidó, der Chef des entmachteten Parlaments, hatte sich am vergangenen Mittwoch zum Übergangspräsidenten Venezuelas ernannt. Maduro habe im vergangenen Jahr bei nichtdemokratischen Wahlen gesiegt und verfüge deshalb über keine Legitimation, sagte er. Zwar haben sich die USA und eine Reihe weiterer Staaten hinter Guaidó gestellt. Dennoch verfügt er in Venezuela über keine echte Machtposition - deshalb will er den Druck auf der Straße aufrecht erhalten und das Militär auf seine Seite ziehen.

Wie sich Maduro an der Seite des Militärs inszeniert

Das steht derzeit offenbar hinter Maduro. Der Politiker zeigte sich am Sonntag demonstrativ an der Seite der Armee: Gemeinsam mit Verteidigungsminister Vladimir Padrino besuchte Maduro eine Militärübung, bei der Soldaten Luftabwehrraketen, Panzergranaten und weitere Munition auf Manöverziele abfeuerten. Bei einer Übung lief Maduro im Laufschritt an der Seite von Padrino durch die Kaserne. Er fuhr ein Militärboot und zeigte sich auf einer Marinebasis Arm in Arm mit Soldaten.

Die Übung zeige der Welt, dass er die Rückendeckung der Armee habe und diese bereit sei, das Land zu verteidigen, sagte Maduro. Die Soldaten begrüßten ihn mit einem: "Immer loyal, niemals Verräter."

Estamos llamados a garantizar la paz y la independencia nacional en perfecta unión cívico-militar, para derrotar el golpe de Estado, y cualquier amenaza en contra de nuestra Patria Sagrada ¡Venceremos! pic.twitter.com/0MLm9V2oDD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27. Januar 2019

Wie Guaidó Optimismus verbreitet

Auf der anderen Seite umwirbt auch Guaidó das Militär, richtet sich dabei aber vor allem an einfache Soldaten. Auf Twitter veröffentlichte er das vom Parlament verabschiedete Amnestiegesetz, das Militärs Straffreiheit zusichert, wenn sie sich an der Wiederherstellung der demokratischen Ordnung beteiligen. "Verteilt es an die Militärs in eurer Familie, unter euren Freunden und Nachbarn", schrieb er dazu. Oppositionelle Abgeordnete und Studentenführer übergaben das Dokument an Beamte der Nationalgarde.

"Soldat des Vaterlandes, heute erteile ich dir einen Befehl: Schieße nicht auf das venezolanische Volk, unterdrücke keine friedlichen Demonstrationen", sagte Guaidó am Sonntag. "Es ist an der Zeit, sich auf die Seite der Verfassung zu stellen."

Die Kontrolle über die Streitkräfte gilt als der Schlüssel zur Macht in Venezuela. Die Führungsriege des Militärs hält bislang zu Maduro, doch in den unteren Rängen herrscht offenbar zunehmend Unzufriedenheit. Zuletzt kam es mehrfach zu kleineren Aufständen von Soldaten. Am Wochenende kündigte der Militärattaché der venezolanischen Botschaft in Washington Maduro die Gefolgschaft auf und schloss sich Guaidó an.

Insgesamt gab sich Guaidó optimistisch. In einem seiner ersten Interviews seit vergangenem Mittwoch sagte er dem "Guardian", er sei sehr zuversichtlich, was die Zukunft des Landes angehe. "Es gibt Risiken... aber die Belohnung wird größer sein." Überall würden ihm lächelnde Menschen begegnen, sagte der 35-Jährige. "Die Menschen wagen es wieder, zu träumen... Wir sind aus einem Albtraum erwacht." Venezuela habe nun die einmalige Chance, das Chaos hinter sich zu lassen.

Israel und Australien erkennen Guaidó als Übergangsstaatschef an

Die USA, Kanada und viele lateinamerikanische Länder erkennen Guaidó bereits als Übergangsstaatschef an (mehr dazu, warum sich Trump in Venezuela einmischt, erfahren Sie hier). Am Montag schlossen sich nun auch Israel und Australien an.

Russland, China, Iran und die Türkei hingegen halten weiter zu dem sozialistischen Präsidenten Maduro. Am Samstag blockierten Russland und China im Uno-Sicherheitsrat eine von den USA vorgeschlagene Erklärung zur Unterstützung Guaidós.

Der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, warnte derweil in einer Reihe von Tweets vor Gewalt gegen die venezolanische Opposition und US-Diplomaten. Jede Art von Gewalt und Einschüchterung gegen US-Diplomaten, gegen Guaidó oder das von der Opposition dominierte Parlament "würde einen schweren Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit darstellen" und werde eine "erhebliche Reaktion" nach sich ziehen.