Venezuela Kampfjet fängt kolumbianische Linienmaschine ab

Ein kolumbianisches Linienflugzeug ist von einem venezolanischen Kampfflugzeug abgefangen und aus dem Luftraum Venezuelas geleitet worden. Das teilte das kolumbianische Verteidigungsministerium mit. Der Vorfall ereignete sich während eines Flugs von Madrid nach Bogotá.

Vier Minuten lang geleitete ein Suchoi-Jagdbomber die Maschine der kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca. 200 Passagieren befanden sich an Bord. Die kurze Entfernung zwischen beiden Maschinen aktivierte laut dem Sender "Blu Radio" das Kollisionswarnsystem des Passagierflugzeugs. Der Pilot nahm sofort Kontakt zu den kolumbianischen Luftfahrtbehörden auf und änderte die Flugroute.

Die Verteidigungs- und Außenministerien beider Länder nahmen Kontakt auf. Venezuelas Regierung habe den Vorfall bestätigt und eine Untersuchung versprochen, teilte das Verteidigungsministerium Kolumbiens mit. Es bestehe kein Grund zu weiterer Sorge über die Flugsicherheit, sagte Staatschef Juan Manuel Santos.

Avianca hat dennoch vorerst alle Flüge nach Venezuela suspendiert und die Flugrouten nach Europa außerhalb des venezolanischen Luftraums umgeleitet. Die Gesellschaft warte darauf, dass Venezuela die für den Flugverkehr erforderliche Sicherheit garantiere, sagte eine Avianca-Sprecherin der Nachrichtenagentur AP.

Avianca ist eine der wenigen ausländischen Fluggesellschaften, die die venezolanische Hauptstadt Caracas noch anfliegen. Mehrere Flugunternehmen hatten zuletzt den Verkauf von Flugtickets an Venezolaner eingestellt. Grund dafür ist eine Entscheidung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, Mittel in Höhe von insgesamt 3,8 Milliarden, die die Unternehmen in Venezuela halten, einzufrieren.