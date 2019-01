Venezolaner zur Staatskrise "Wir verlieren hier unsere Jugend"

Einst war Venezuela reich, doch heute kann das Land kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Millionen Menschen sind bereits ins Ausland geflohen. Staatschef Nicolás Maduro regiert zunehmend autokratisch. Hunderttausende gehen gegen ihn auf die Straße, fordern Maduros Rücktritt. Stattdessen soll Juan Guaidó übernehmen, selbsternannter Interimspräsident.

Es sind Zeiten der schwersten wirtschaftlichen und politischen Krise, die Venezuela durchlebt. Wie gehen die Menschen im Land damit um? Welchen Ängste und Hoffnungen haben sie? Stimmen aus der Hauptstadt Caracas:

Luis Mata, 32 Jahre, kommt aus dem Bundesstaat Sucre im Osten. Er schlägt sich in Caracas mit Gelegenheitsarbeiten durch: "Wir brauchen einen Wechsel, so kann es nicht weitergehen. Bei uns im Osten gibt es keine Arbeit, die Leute hungern, es gibt keine Milch für die Kinder, die Leute ernähren sich von Fisch und Yucca, was Anderes gibt es nicht. Ich bin seit drei Jahren in Caracas und hier ist die Situation auch mies. Ich bin mir sicher: Maduro wird seine Macht nicht freiwillig abgeben, eher bringt er das Volk um, als dass er abtritt."

REUTERS Guaidó vor Anhängern

Yohan Alexander, 32 Jahre, verkauft Bananen auf der Straße und hat eine sechs Monate alte Tochter: "Ich gehe nicht zu den Protestmärschen, ich habe ein kleines Baby, da geht das nicht. Ich war mal Chavista, aber seit Maduro an der Macht ist, bin ich nicht mehr für die Regierung. Dieser Präsident tut nichts für Venezuela. Wir arbeiten hier, um zu überleben, für mehr reicht es nicht. Guaidó könnte ein Licht am Horizont sein. Es muss vorangehen, uns fehlt es an Essen, es gibt keine Waren, wir brauchen Medikamente, ich weiß nicht, was dieser Maduro macht - er hat neues Geld eingeführt, aber das bringt auch nichts, wegen der Inflation."

Ein vermummter Junge mit freiem Oberkörper: "Wir sagen: Maduro, unterschreib' endlich deine Rücktrittsurkunde. Uns passt es ja auch nicht, wenn die Gringos hier einmarschieren. Auf keinen Fall eine Militärinvasion! Hoffentlich bringt Guaidó Venezuela wieder nach vorne, wir haben jedenfalls für ihn demonstriert. Wenn wir ihn nicht unterstützen, wenn das Volk sich nicht erhebt, dann bleibt doch alles beim Alten. Wir hungern alle, auch die Polizisten, die uns mit Tränengas und Schrot beschießen, haben doch Hunger. Unsere Eltern rackern sich mit drei, vier Jobs ab, um überhaupt Essen zu kaufen."

Ein vermummtes Mädchen mit rosafarbener Jacke: "Ich bin 15 Jahre alt, ich werde im März 16. Meine Mutter ist krank geworden und wir bekommen weder einen Arzt noch Medikamente für sie. Sie ist 52 Jahre, ich kämpfe für sie und für meine Schwester, damit sie nicht das Land verlässt. Ich kann meine Verwandten nicht besuchen, weil keine Busse fahren. Wie kann Maduro behaupten, der Jugend ginge es gut, alles sei in Ordnung? Wir verlieren hier unsere Jugend, die Kinder ihre Kindheit, wenn dieser Mist so weitergeht."

DPA Kundgebung in Caracas

Adon Hernández, 62 Jahre, sitzt auf einer Parkbank. "Ich bin für Maduro. Ich bin schwerbehindert. Die Regierungen vorher haben mir kein bisschen geholfen, seit Chávez bekomme ich Unterstützung. Hier kann sich niemand hinstellen und wie Guaidó erklären: Ich bin jetzt Präsident. So läuft das nicht. Mit so einem Staatsstreich kommen sie nicht weiter, hier erreicht man nur etwas, wenn man in einer Wahl die Mehrheit bekommt. Ich glaube am Ende stärkt das nur die Regierung Maduro."

Edgar Figuerero, ein pensionierter Arzt. "Ich war bei der Demonstration gegen die Regierung, ich war auch nie in meinem Leben Chavist. Hier kann man abends nicht mehr vor die Tür gehen, ab acht Uhr herrscht Gewalt auf der Straße. Guaidó darf jetzt nicht verrückt spielen, er braucht gute Berater. Es muss ein friedlicher Machtwechsel sein. Ich bin nicht für eine Militärintervention der USA, aber sie sollen humanitäre Hilfe leisten. Maduro sollte aus der Geschichte lernen, sonst endet er wie Napoleon: allein, traurig und verlassen."