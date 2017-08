Luisa Ortega Venezuelas Ex-Anklägerin fürchtet um ihr Leben

Die ehemalige Generalstaatsanwältin Venezuelas, Luisa Ortega, fürchtet um ihr Leben. Sie sei auf der Flucht, werde aber ihren Kampf für Demokratie und Freiheit im Land nicht aufgeben, sagte Ortega der Nachrichtenagentur Reuters.

Ortega hatte im März mit Präsident Nicolás Maduro gebrochen und wurde zu einer laustarken Kritikerin. Er hatte Ende Juli gegen alle Widerstände seine verfassungsgebende Versammlung durchgesetzt und damit de facto das demokratisch gewählte Parlament ausgehebelt. Dort hatte die Opposition die Mehrheit.

Wenige Tage nach der Wahl wurde Ortega entlassen. Offiziell hieß es zur Begründung, sie habe die Verantwortlichen für die monatelangen Proteste gegen die Regierung mit mehr als 120 Toten nicht mit der notwendigen Härte verfolgt und "Straflosigkeit" zugelassen.

Seitdem lebt die 59-jährige Juristin versteckt und wechselt mindestens einmal am Tag ihren Unterschlupf. Sie fühle sich permanent verfolgt, sagte sie in dem Interview, das unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfand. "Da ist immer ein Auto, das mir folgt und das anhält, wo ich anhalte." Menschen würden immer wieder Fotos von ihr machen und von den Plätzen, an denen sie sich aufhalte.

"Ich weiß nicht, welche dunklen Absichten und Pläne sie womöglich haben, um mich nicht nur meiner Freiheit zu berauben, sondern mir auch das Leben zu nehmen."

Uno fordert Schutz für Ortega

Dennoch arbeite sie weiter für das Land, sagte Ortega. Sie habe Kontakt zu Staatsanwälten und anderen Institutionen in Venezuela und in anderen Ländern. Genauer wollte sie sich dazu nicht äußern. "Ich bin die Generalstaatsanwältin Venezuelas", sagte sie. Ihre Rechte würden ihr aber vorenthalten.

Die Vereinten Nationen forderten inzwischen Maßnahmen zum Schutz der regierungskritischen Generalstaatsanwältin. Ortega stammt aus dem sozialistischen Lager und stand anfangs auf Maduros Seite. Sie wurde aber in den vergangenen Monaten zu seiner ärgsten Gegnerin: Ortega wirft Maduro Menschenrechtsverletzungen vor und beschuldigt die Regierung, Angaben über die Beteiligung an der Wahl der verfassungsgebenden Versammlung gefälscht zu haben.

Auch international mehrt sich die Kritik an Maduro. Mehrere Staaten haben sich bereits gegen ihn verbündet und angekündigt, die Entscheidungen der verfassungsgebenden Versammlung nicht zu akzeptieren. Die USA hatten jüngst zudem weitere Sanktionen gegen Venezuela verhängt.