Venezuela Präsident spricht nach Helikopter-Attacke von Putschversuch

In Venezuelas Hauptstadt Caracas soll es einen Granatenangriff aus einem Helikopter auf den Obersten Gerichtshof gegeben haben. Präsident Nicolás Maduro sprach im Staatsfernsehen von einem "terroristischen Putschversuch". Demnach sei eine der Granaten nicht explodiert. In der Nähe des Gebäudes liegt der Präsidentenpalast.

Laut Maduro sei der Hubschrauber entführt worden und von Dissidenten zu der Attacke genutzt worden. "Das ist gegen die Tyrannei gerichtet", soll der mutmaßliche Pilot des Hubschraubers in einem Manifest gesagt haben, das angeblich Gegner von Maduro veröffentlicht haben sollen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Wenige Stunden zuvor hatte der Staatschef mit einem bewaffneten Kampf zur Verteidigung seines sozialistischen Projekts gedroht. "Wenn Venezuela in Chaos und Gewalt gestürzt und die Bolivarische Revolution zerstört werden soll, werden wir in den Kampf ziehen", sagte er unter dem Jubel von Anhängern. Mit Blick auf eine geplante Verfassungsreform, die Maduros Rolle stärken soll, betonte er: "Wenn wir es nicht mit den Stimmen schaffen, dann mit Waffen."

Bei Unruhen und Protesten im Land mit den weltgrößten Ölreserven kamen seit Anfang April 77 Menschen ums Leben. Zuletzt war nach über 80 Tagen mit Massendemonstrationen das Tränengas knapp geworden.

Maduro plant für den 30. Juli eine Wahl zur Einberufung einer Verfassunggebenden Versammlung - doch es gibt massive Proteste gegen den Plan. Maduro will mit der Verfassungsreform die dramatische politische und wirtschaftliche Krise bewältigen. Durch die geplante Zusammensetzung der Versammlung mit einer Mehrheit für Sympathisanten der Sozialisten fürchtet die Opposition einen endgültigen Übergang in eine Diktatur. Maduro behauptet, die Opposition arbeite mit den USA an einem Staatsstreich.

2016 brach die Wirtschaftsleistung um rund 18 Prozent ein, rund 95 Prozent der Exporteinnahmen kommen aus dem Ölverkauf, der niedrige Preis verschärft die Lage. Zudem gibt es in Venezuela die höchste Inflation der Welt - es fehlen Devisen, um ausreichend Lebensmittel und Medikamente im Ausland einzukaufen.