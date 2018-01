Venezuela Militär greift Aufständische an - mehrere Tote

Bei einem Spezialeinsatz des Militärs in Venezuela sind mehrere Menschen getötet worden. Der Einsatz richtete sich offenbar gegen eine Gruppe um den Hubschrauberpiloten Oscar Pérez, der im Juni mehrere offizielle Gebäude aus der Luft angegriffen hatte.

Unter den Toten seien zwei Polizisten, teilte das Innenministerium in Caracas mit.

Dem Ministerium zufolge hatten Militäreinheiten die Siedlung El Junquito bei Caracas umstellt, dort habe es heftige Feuergefechte gegeben. Das Ministerium spricht vom Kampf gegen eine "Terrorzelle". Diese sei niedergeschlagen und fünf ihrer Mitglieder seien festgenommen worden.

Ob der prominente Pilot getötet oder festgenommen wurde, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

"Sie wollen uns töten"

Die angegriffene Gruppe Aufständischer hatte zur Rebellion gegen Präsident Nicolás Maduro aufgerufen. Oscar Pérez gilt als ihr Anführer, nach ihm wurde seit mehr als einem halben Jahr gefahndet.

Pérez hatte sich immer wieder über soziale Medien an die Öffentlichkeit gewandt. Zuletzt verbreitete der ehemaliger Polizist im Internet Videos, in denen er sagt, er werde mit Granatwerfern angegriffen. "Wir haben gesagt, dass wir uns stellen werden, aber sie lassen uns nicht. Sie wollen uns töten."

Auf den Bildern war er mit blutverschmiertem Gesicht zu sehen. Die regierenden Sozialisten sehen in Pérez den Staatsfeind Nr. 1.

Pérez will "Befreiung vom Sozialismus"

Der Vizechef der Sozialisten, Diosdado Cabello, berichtete auf Twitter von dem Spezialeinsatz. Der "Terrorist" Pérez habe Polizisten angegriffen, die ihn umzingelt hätten. Dabei seien zwei Sicherheitskräfte verletzt worden.

Der Hubschrauberangriff vom 27. Juni, bei dem Pérez und mehrere Unbekannte vier Granaten auf das Oberste Gericht in Caracas abgeworfen und Schüsse auf das Innenministerium abgegeben hatten, verschärfte die schwere politische Krise in dem südamerikanischen Land. Verletzte gab es damals nicht. Staatschef Maduro sprach von einem "terroristischen Angriff" und einem Putschversuch und versetzte die Armee in Alarmbereitschaft.

Pérez sieht sich als Anführer zur Befreiung des Landes vom Sozialismus. Nach Misswirtschaft und gesunkenen Öleinnahmen steht das Land mit den größten Ölreserven vor dem Kollaps, es gibt die höchste Inflation der Welt und Normalbürger bekommen in Supermärkten kaum noch Lebensmittel. Zuletzt nahmen landesweit Plünderungen zu.

