Washington Venezolanischer Militärattaché bricht mit Maduro

Der Militärattaché Venezuelas in Washington, José Luis Silva, erkennt Nicolás Maduro nach eigenen Angaben nicht mehr als legitimen venezolanischen Staatschef an. Er fordere seine "Brüder" beim Militär auf, Parlamentspräsident und Oppositionsführer Juan Guaidó als Interimsstaatschef zu unterstützen, sagte Silva der Nachrichtenagentur AFP. Diese Haltung sei "im Einklang mit der Verfassung und den Gesetzen Venezuelas".

Unterdessen wächst auch der internationale Druck auf die Regierung in Caracas. Die Bundesregierung erwägt, Guaidó als Interimspräsident des Landes anzuerkennen, solle es nicht umgehend zu freien Wahlen in Venezuela kommen. Die USA haben bereits am Mittwoch Guaidó umgehend anerkannt.

Daraufhin brach Präsident Nicolás Maduro die diplomatischen Beziehungen zu Washington ab und setzten den US-Diplomaten zunächst eine Frist, um das Land zu verlassen. Die verbleibenden US-Diplomaten können jedoch vorerst in der Botschaft in Caracas bleiben. Die beiden Länder verhandelten nun über die Einrichtung von Interessenvertretungen in den jeweiligen Hauptstädten, die beispielsweise konsularische Dienste anbieten könnten, teilte das venezolanische Außenministerium mit.