Staatskrise in Venezuela Mindestens 90 Tote seit Protestbeginn

Im Westen Venezuelas ist ein junger Mann bei Protesten gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro gestorben. Er ist damit das 91. Todesopfer der seit einem Vierteljahr andauernden Aufstände in dem desaströs heruntergewirtschafteten südamerikanischen Land.

Die offizielle Zahl von 90 Toten in drei Monaten hatte am Dienstag Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Diáz mitgeteilt. Wegen der Todesfälle, Verletzungen und Sachbeschädigungen werde inzwischen gegen 4658 Menschen ermittelt, so Ortega Diáz.

Venezuelas oberste Anklägerin kritisierte eine Einschränkung der Arbeit ihrer Behörde. Viele Fälle müssen an die Sonderjustiz des Militärs abgegeben werden, die Demonstranten in Schnellverfahren aburteilen will. Ortega Diáz bezeichnete diese Militärtribunale als "ein Mysterium". Die sozialistische Generalstaatsanwältin ist eine erklärte Gegnerin von Staatschefs Maduro und dessen diktatorischem Regierungsstil.

Die Proteste hatten sich Anfang April an der zeitweisen Entmachtung des von der konservativen Opposition dominierten Parlaments durch den Obersten Gerichtshof entzündet. Für eine Vielzahl der Opfer werden Sicherheitskräfte, vor allem die militarisierte Polizei (Guardia Nacional), verantwortlich gemacht.

AP Protest in Caracas: Nein zu Maduro, Nein zur Verfassungsänderung

Der von Maduro-Getreuen dominierte Oberste Gerichtshof will in den kommenden fünf Tagen über die Absetzung von Ortega Diáz entscheiden, die Verfahren gegen die Chefs der Guardia Nacional und des Geheimdienstes (Sebin) eingeleitet hat. Die Generalstaatsanwältin wirft Maduro einen Bruch mit Prinzipien seines 2013 verstorbenen Vorgängers Hugo Chávez vor. Ihre Absetzung könnte die Lage endgültig eskalieren lassen, bis hin zu einem Bürgerkrieg. Auch im Lager der Sozialisten gibt es zunehmend Risse. Verteidigungsminister Vladimir Padrino bestreitet bislang Spaltungstendenzen im Militär.

Anzeichen für Brüche sind jedoch erkennbar: Ende Juni hatte ein Polizist, der sich Oscar Pérez nannte, einen Polizeihubschrauber gekapert und Granaten über dem Gebäude des Oberste Gerichtshofs abgeworfen. In einem Video rief er Polizei und Militär auf, sich gegen Maduro zu erheben. Die Regierung sprach von einem versuchten Putsch.

Video REUTERS/ Caraota Digital

Heute ist Venezuela ein Land negativer Superlative: Caracas ist eine der gefährlichsten Städte der Welt, das Land hat die höchste Inflation der Welt - aber auch die billigsten Benzinpreise. Auch wegen der milliardenschweren Subventionen für das Benzin - das mangels eigener Raffineriekapazitäten trotz riesiger Ölreserven zum Teil importiert werden muss - fehlen Devisen, um ausreichend Lebensmittel und Medikamente einzuführen. Die Kindersterblichkeit ist dramatisch gestiegen. Maduro hofft vor allem auf einen steigenden Ölpreis, um die dramatische Versorgungskrise zu überwinden.