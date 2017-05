Videobotschaft "Es reicht" Venezuelas Nationalelf fordert ein Stopp der Gewalt

Elf Spieler in 60 Sekunden und alle haben dieselbe Botschaft: "Basta ya", "Es reicht!". Es ist ein Video der venezolanischen Nationalmannschaft, das seit Freitag im Internet zu sehen ist und das sich gegen Nicolás Maduro wendet. Die Fußballer fordern den Präsidenten Venezuelas auf, nicht weiter mit Gewalt gegen Demonstranten vorzugehen und ein sofortiges Ende des massiven Einsatzes der Sicherheitskräfte gegen Protestkundgebungen.

"Venezuela fordert Freiheit", sagt Nicolas "Miku" Fedor, der für den spanischen Zweitligisten Rayo Vallecano spielt, ruhig in die Kamera. "Es ist genug mit so viel Unterdrückung und Tod." Die anderen zehn Profifußballer wirken dagegen nahezu atemlos, aufgewühlt in dem amateurhaften Video. Sie sagen Dinge wie: "Keine Diktatur mehr" oder "Wir wollen keine Toten mehr".

Die Krise in Venezuela hat besorgniserregende Ausmaße erreicht. Seit sechs Wochen halten die Proteste gegen die sozialistische Regierung an, fast 40 Menschen wurden bislang getötet. Die Opposition wirft Maduro vor, mit Gewalt gegen die Demonstranten vorzugehen und fordert eine Neuwahl.

Die Wirtschaftskrise hat zu dramatischen Versorgungsengpässen in dem ölreichen Land geführt. Die Bevölkerung ist wütend und verzweifelt. Nach Jahren der Misswirtschaft steht Venezuela vor dem Ruin, Lebensmittel und Medikamente fehlen. Nach neuesten Zahlen starben allein 2016 rund 11.500 Kinder, die jünger als ein Jahr waren - das bedeutet einen Anstieg der Kindersterblichkeit um rund 30 Prozent. Mindestens 1600 Menschen wurden in den vergangenen vier Wochen festgenommen.

Die linke Regierung wiegelt ab. Sie sieht in den Protesten einen Umsturzversuch auf Betreiben der USA. Die Opposition in Venezuela hat bereits andere Staaten Lateinamerikas aufgefordert, Maduro zu mehr Demokratie zu bewegen.

Pfefferspray-Einsatz beim "Marsch der Großeltern

Am Freitag war es erneut zu Ausschreitungen bei einer Demonstration von Senioren gegen die Regierung gekommen. Rund 2000 Menschen, einige davon mit Rollstühlen, Rollatoren oder Gehstöcken, nahmen am "Marsch der Großeltern" in der Hauptstadt Caracas teil. Als sich die Polizei den Demonstranten in den Weg stellte, kam es zu Auseinandersetzungen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um die Menge auseinanderzutreiben.

REUTERS "Marsch der Großeltern" am 12. Mai in Caracas

"Wir wollen keine Diktatur, wir wollen in Würde altern und Medizin, Essen und Freiheit haben", sagte die 77-jährige Lourdes Parra. "Ich habe keine Medizin und kann mir von meiner Rente nichts kaufen", sagte der 67-jährige Carlos Rivas, der mit leeren Medikamentenschachteln an der Spitze des Demonstrationszuges lief.

Aber auch ältere Unterstützer von Präsident Maduro gingen auf die Straße. Sie riefen "Mit Chávez und Maduro sind Großeltern sicher". Hugo Chávez ist der verstorbene Vorgänger Maduros, der Venezuela in einen sozialistischen Staat umgewandelt hatte.