Krise in Venezuela Machthaber Maduro verkündet Abbruch der Beziehungen zu Kolumbien

Venezuelas umstrittener Staatschef Nicolás Maduro hat den Abbruch aller diplomatischer Beziehungen zu Kolumbien verkündet. Die "faschistische Regierung von Kolumbien" habe die vom selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó initiierten ausländischen Hilfslieferungen nach Venezuela aktiv unterstützt, sagte Maduro bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas. Deshalb müssten alle diplomatischen Vertreter des Nachbarlandes Venezuela binnen 24 Stunden verlassen.

Nahe dem Grenzort Ureña hatten zuvor vier Lastwagen mit Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung Venezuelas auf einer Brücke die Grenze durchbrochen. Sicherheitskräfte Maduros beschossen den Konvoi und die ihn zu Fuß begleitenden Menschen daraufhin mit Tränengas und Gummigeschossen. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt, wie die Sender VPI-TV und CNN en Español berichteten.

Venezuela leidet unter einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Aus Mangel an Devisen kann das rohstoffreiche Land kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs für die Not leidende Bevölkerung einführen. Viele Menschen hungern, über drei Millionen Venezolaner haben ihre Heimat bereits verlassen.

Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó hatte den Bürgern die Lieferung von Hilfsgütern für diesen Samstag versprochen. Sie sollen von einem Lager in Cúcuta auf der kolumbianischen Seite nach Ureña in Venezuela eingeführt werden. Doch bereits am Vormittag eskalierte die Situation.

Die Übergänge sind auf Geheiß der sozialistischen Regierung blockiert. Die vier Lastwagen passierten nur eine erste Barriere in der Mitte der Grenzbrücke Francisco de Paula Santander, dann wurden sie auf venezolanischer Seite von den Sicherheitskräften angehalten.

Nach Ansicht Maduros hat die Hilfsgüteraktion seines Kontrahenten Guaidó das Ziel, eine militärische Intervention der USA und den Sturz der Regierung einzuleiten. Zu Maduros wichtigsten Stützen zählt die Armee, doch sein Rückhalt bröckelt auch hier: Die kolumbianische Einwanderungsbehörde erklärte am Samstag, elf weitere venezolanische Soldaten sowie zwei Polizisten seien desertiert und über die Grenze nach Kolumbien geflohen.

