Venezuelas Parlament Opposition lehnt Plan für neue Verfassung ab

Venezuelas Parlament hat sich im Machtkampf mit Präsident Nicolás Maduro gegen die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung ausgesprochen. Die Oppositionsmehrheit stimmte gegen den Plan, da es ohnehin zunächst ein Referendum dazu geben sollte. "Die Venezolaner wollen nicht eine neue Verfassung, sondern einen neuen Präsidenten. Es ist absurd, dass Maduro eine verfassungsgebende Versammlung einberuft, wenn das Volk auf der Straße seinen Abschied fordert", sagte der Abgeordnete Juan Matheus.

Tatsächlich hatte die Abstimmung ohnehin nur symbolische Wirkung, das Parlament hat keine Möglichkeit, eine verfassungsgebenden Versammlung zu verhindern. Sollte Maduro sein Vorhaben verwirklichen, müsste sich die Opposition darauf konzentrieren, möglichst viele Maduro-Gegner in der Versammlung zu bekommen. Sie soll aus 500 direkt gewählten Mitgliedern bestehen, von denen rund 200 von sozialen Bewegungen und Gewerkschaften bestimmt werden sollen - hier haben die Sozialisten noch großen Rückhalt. Die Versammlung solle "eine des Volkes, nicht der Parteien" sein, hatte der Präsident gesagt.

Maduro will vor allem das Parlament reformieren, das er in seiner jetzigen Verfassung als "armselig" bezeichnete. Hier hat die Opposition bisher die Mehrheit. Seine Gegner warnen, Maduro wolle über diesen Weg Neuwahlen entgehen und eine Diktatur errichten. Sie sprechen von einem "Selbstputsch", da die bisherige Verfassung mit einer Gewaltenteilung unter Maduros sozialistischem Vorgänger Hugo Chávez erarbeitet worden war. Maduro regiert schon jetzt de facto am Parlament vorbei.

Unterdessen gab es in der Hauptstadt Caracas auch am Dienstag wieder Proteste gegen Maduro, seine Regierung und die schwere Wirtschaftskrise in Venezuela. Demonstranten blockierten Straßen, die Polizei setzte Tränengas ein. Bei den Protesten sind seit Anfang April mehr als 30 Menschen gestorben.