"Operation Freiheit" Opposition in Venezuela demonstriert gegen Stromausfälle

In Venezuela hat die Opposition gegen die seit einem Monat anhaltenden Stromunterbrechungen protestiert. Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó stellte die Demonstrationen in 358 Städten als Beginn der "Operation Freiheit" vor, die Machthaber Nicolás Maduro zum Rücktritt drängen sollen. "Wir fordern nicht nur Wasser und Licht, sondern auch Demokratie und Zukunft" sagte Guaidó auf der Hauptkundgebung in Caracas.

Maduro halte sich nur mithilfe von bewaffneten paramilitärischen Gruppen an der Macht, sagte der Oppositionsführer. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung würden einen Regierungswechsel wollen.

Guaidó rief seine Anhänger auf, am kommenden Mittwoch mit verdoppelter Kraft erneut auf die Straßen zu gehen. Er kündigte auch eine internationale Konferenz an, auf der in Venezuela über die Überwindung der gegenwärtigen politischen und sozialen Krise debattiert werden solle. Er gab keinen genauen Termin für dieses Treffen an.

Zwei Abgeordnete der Opposition wurden bei einer Kundgebung in Maracaibo im Westen des Landes von Sicherheitskräften vorübergehend festgenommen, wie die betroffenen Parlamentarier dem Sender VPItv erklärten. Bei Zusammenstößen mit der Polizei seien in Maracaibo rund 30 Demonstranten verletzt worden, berichtete die Zeitung "El Nacional". Zwei Journalisten des Senders VPItv seien dort von der Nationalgarde geschlagen worden, teilte die Journalistengewerkschaft SNTP via Twitter mit.

Die sozialistische Regierungspartei PSUV rief ihre Anhänger ebenfalls zu einer Demonstration vor dem Präsidentenpalast Miraflores in Caracas zur Unterstützung Maduros und "gegen den Imperialismus" auf.

Die USA und die meisten anderen westlichen Staaten erkennen Guaidó als legitimen Staatschef Venezuelas an. Sie warnen Maduro vor einer Festnahme des Oppositionspolitikers. Die regierungstreue verfassungsgebende Versammlung hatte Guaidó zuvor die parlamentarische Immunität entzogen.

Gegen ihn laufen bereits zwei Ermittlungsverfahren: Die Justiz wirft Guaidó vor, das Amt des Staatschefs widerrechtlich an sich gerissen zu haben; zudem habe er im Februar trotz einer Ausreisesperre das Land verlassen und eine Reihe südamerikanischer Länder besucht.