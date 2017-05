Venezuela Oppositionsführer Capriles bei Protesten verletzt

Vermummte Jugendliche warfen Steine und Brandsätze auf Sicherheitskräfte, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein: In Venezuela hat es bei Protesten gegen die Politik von Präsident Nicolas Maduro in der Hauptstadt Caracas erneut heftige Zusammenstöße gegeben.

Mehrere Menschen wurden bei den Krawallen verletzt, darunter auch zwei führende Oppositionspolitiker. Sicherheitskräfte hätten sie in einen Hinterhalt gelockt, berichtete der zweimalige Präsidentschafts-Kandidat Henrique Capriles, der Demonstranten bei ihrem Protestmarsch begleitet hatte. Er wurde nach Angaben der Opposition von Soldaten geschlagen. Auch der Oppositionsabgeordnete Carlos Paparoni sei bei dem Protestmarsch verletzt worden, als er bei einem Wasserwerfereinsatz zu Boden geschleudert worden sei.

In Venezuela protestieren seit Monaten Opposition und viele Bürger für den Sturz Maduros, dem sie die Verantwortung für die schlechte wirtschaftliche Lage geben. Bei den oft gewaltsamen Protesten und dem harten Vorgehen der Sicherheitskräfte starben schon mehr als 50 Menschen.

In der Bevölkerung herrscht große Wut über die Wirtschaftskrise in dem ölreichen Land, die Lebensmittel und Medikamente knapp werden lässt. Kritiker werfen Maduro vor, wie ein Diktator zu herrschen, und fordern eine Neuwahl. Die linke Regierung sieht in den Protesten einen Umsturzversuch auf Betreiben der USA.

Capriles ist einer der prominentesten Regierungsgegner in Venezuela. Vor knapp zwei Wochen hinderten ihn die Behörden an einer Reise in die USA, wo er dem Menschenrechtskommissariat der Vereinten Nationen über die jüngsten Gewalttaten bei den Protesten gegen die Regierung berichten wollte.