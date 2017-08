Venezuela Oppositionsführer wegen angeblicher Fluchtgefahr in Haft genommen

Die Regierung in Caracas geht mit harter Hand gegen ihre Gegner vor: Die beiden festgenommenen Oppositionsführer Leopoldo López und Antonio Ledezma sind ins Gefängnis gebracht worden. Das Oberste Gericht des Landes teilte mit, es lägen Geheimdienstinformationen vor, wonach die beiden Politiker ihre Flucht geplant hätten.

Daher seien sie inhaftiert und ihr Hausarrest aufgehoben worden. Lopez und Ledezma wurden nach Angaben ihrer Familien in der Nacht zum Dienstag vermutlich vom Geheimdienst abgeholt und an unbekannte Orte gebracht.

Beide hatten sich am Aufruf zum Boykott der Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung am vergangenen Sonntag beteiligt. Die von Präsident Nicolás Maduro forcierte Verfassungsänderung ist im Land höchst umstritten. Es kam zu blutigen Protesten. Die Opposition warnt vor der Errichtung einer Diktatur in Venezuela.

USA sind "tief besorgt" über Inhaftierung

Es ist nicht das erste Mal, dass López im Gefängnis sitzt. Er war erst Anfang Juli nach drei Jahren Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. 2014 war er wegen des Vorwurfs der Anstachelung zur Gewalt bei regierungskritischen Protesten zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Die US-Regierung äußerte sich "tief besorgt" über die Inhaftierung der beiden Oppositionsführer. Sie sei "ein weiterer Beweis für den autoritären Kurs" von Präsident Maduro, schrieb der hochrangige Beamte im US-Außenministerium, Francisco Palmieri, auf Twitter. Brasilien verlangte ebenso wie die Vereinten Nationen die unverzügliche Freilassung der beiden Oppositionellen.