Venezuela Oppositionspolitiker Ledezma aus Haft entlassen

Der führende Oppositionspolitiker Antonio Ledezma ist überraschend vom venezolanischen Geheimdienst wieder nach Hause gebracht worden. Das schrieb seine Ehefrau Mitzy Capriles bei Twitter. Drei Tage zuvor war der 62-Jährige zusammen mit Oppositionsführer Leopoldo López in Haft genommen worden. Nun steht Ledezma unter Hausarrest.

Die Regierung von Präsident Nicolas Maduro wirft dem früheren Bürgermeister der Hauptstadt Caracas vor, einen Putsch geplant zu haben. Deshalb stand Ledezma bereits seit 2015 unter Hausarrest. Die Bundesregierung hatte sich für eine Freilassung Ledezmas eingesetzt.

López hingegen sei "zusammen mit weiteren 600 politischen Gefangenen weiter hinter Gittern", schrieb Mitzy Capriles. Die EU und die US-Regierung hatten in dieser Woche von Maduro die Freilassung aller politischen Gefangenen gefordert.

Video der Festnahme:

Video REUTERS

In Venezuela kämpfen ein Oppositionsbündnis aus Nationalisten, Sozialdemokraten und Liberalen seit Monaten mit täglichen Demonstrationen für eine Ablösung des linksgerichteten Präsidenten Maduro. Seit April starben bei den Protesten mehr als 120 Menschen.

Die Gegner Maduros machen den Präsidenten für die schwere Wirtschaftskrise und die Versorgungsengpässe im Land verantwortlich. Der hatte kurz nach der umstrittenen Abstimmung über eine verfassunggebende Versammlung am Sonntag seinen Gegnern gedroht: Die Opposition werde in "ihrer Verrücktheit weitermachen" und einige "werden in einer Zelle enden".