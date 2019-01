Das von der Opposition kontrollierte Parlament Venezuelas hat Staatschef Nicolás Maduro vor seiner für Donnerstag geplanten Vereidigung für eine zweite Amtszeit die Legitimität abgesprochen. "Nicolás, an diesem 10. Januar wird dich die legitime Nationalversammlung nicht vereidigen", schrieb der neue Parlamentspräsident Juan Guaidó auf Twitter.

Desde hoy asumimos la responsabilidad de proponer, sumar y consultar con todos los sectores, organizaciones y liderazgos la ruta hacia la libertad. Es por eso que, Nicolás este 10 de enero desde la legítima @AsambleaVE no te vamos a juramentar. pic.twitter.com/G4cJdaHVQ8 — Juan Guaidó (@jguaido) 5. Januar 2019

"Ab dem 10. Januar wird er die Präsidentschaft an sich reißen und folglich ist diese Nationalversammlung die einzige legitime Vertreterin des Volkes", sagte Guaidó nach seiner Vereidigung. Er kündigte an, die "Voraussetzungen für eine Übergangsregierung zu schaffen und freie Wahlen auszurufen".

Bei der Erklärung des Parlaments handelt es sich jedoch lediglich um eine symbolische Geste, da Maduro das Parlament de facto entmachtet hat. Ein breites Oppositionsbündnis hatte 2015 die Parlamentswahl in Venezuela gewonnen.

Kritik an Wahl

Der sozialistische Präsident des krisengeschüttelten südamerikanischen Öllandes war in umstrittenen Wahlen im Mai 2018 im Amt bestätigt worden. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die venezolanische Opposition sprachen von einem undemokratischen Wahlprozess und erkannten das Ergebnis nicht an. Am Freitag forderten 13 Staaten der sogenannten Lima-Gruppe Maduro auf, auf die Vereidigung zu verzichten.

Die USA, die in den vergangenen Monaten einen Reihe von Sanktionen gegen Venezuela verhängt hatten, bekräftigten ihre Unterstützung für die Opposition des Landes. Die Nationalversammlung sei die einzige "demokratisch gewählte Institution" in Venezuela, sagte US-Außenamtssprecher Robert Palladino. Er verurteilte das "autoritäre und korrupte Maduro-Regime". Washington unterstütze die Parlamentarier dabei, die "Demokratie zu verteidigen" und einen Regierungswechsel voranzutreiben.

Viele Oppositionelle sitzen in Venezuela in Haft. Mehr als drei Millionen Venezolaner haben das Land wegen der katastrophalen Wirtschaftslage und der politischen Repression schon verlassen. (Mehr zu der Situation in dem Land lesen Sie hier.)