Proteste in Venezuela "Bis die Regierung fällt"

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Ein dumpfer Knall, dann steigt eine weiße Rauchfahne auf. Die Menschen auf der Avenida Francisco Miranda ziehen die Halstücher vor die Nase und die Gasmasken auf das Gesicht. Die Polizei hat eine Tränengasbombe gezündet und direkt auf die Demonstranten gefeuert. Einige rennen weg, andere bleiben stehen und brüllen "Resistencia" - Widerstand. Es ist Montagnachmittag, 15 Uhr, in Chacaito, ein Mittelklasse- und Geschäftsviertel in Venezuelas Hauptstadt Caracas.

Mehr als 60 Menschen werden bei den Auseinandersetzungen verletzt. Es sind Tage höchster Anspannung in dem südamerikanischen Staat. Jeden zweiten Tag im Schnitt geht die Opposition auf die Straßen. Aber die im Bündnis MUD versammelten Parteien der Gegner von Staatschef Nicolás Maduro dosieren den Widerstand, um die Stimmung in den eigenen Reihen aufrecht und die Ermüdung möglichst kleinzuhalten. Mal gehen nur die Frauen auf die Straße, mal die Studenten, am Montag waren es wieder alle.

Seit dem Mittag haben sich ein paar tausend Gegner der Regierung Maduro auf der Francisco Miranda, einer der Hauptverkehrsachsen in Caracas, versammelt. Es sind Hausfrauen, Büroangestellte, Rentner, Alte und vor allem Junge. Und es ist vor allem die Mittelklasse, die protestiert. Sie tragen die venezolanische Flagge um die Schulter oder Hüften und Spruchbänder wie "Befreit Venezuela" oder "Weg mit der Diktatur".

Viele sind hier, um sich gegen die Regierung zu wehren, in erster Linie Gymnasiasten und Studenten. So wie Arturo, 21 Jahre, der Betriebswirtschaft studiert, wenn er nicht gerade seiner Wut auf Maduro freien Lauf lässt. Er trägt Gasmaske, schwarze Motorradbrille und Kopftuch. Die Augen sind gerötet und voller Tränen. "Wir haben nichts zu Essen, alles ist knapp, unser Geld ist nichts mehr wert, das muss endlich aufhören", sagt er. "Das ist doch kein Leben. Wir machen weiter, bis die Regierung fällt, das ist das Ziel", sagt er noch, zieht dann die Gasmaske vors Gesicht und stürzt sich wieder ins Getümmel.

Die Demonstranten wollten zum Bildungsministerium vordringen. Dort ist Ressortchef Elías Jaua zugleich Chef der Kommission, die die Verfassunggebende Versammlung organisieren soll. Die Protestierenden planten, ihm ein Schreiben zu übergeben, indem sie diese "Constituyente" ablehnen, mit der Maduro die politische Ordnung Venezuelas abschaffen und ein komplett neues Modell eines sozialistischen Staates aufbauen will.

Aber die Polizei hat das Zentrum der Hauptstadt schon am Vormittag weiträumig abgesperrt. Die U-Bahn-Stationen werden geschlossen, um eine massenhafte Beteiligung an den Protesten zu verhindern.

Während die Opposition mit Halstüchern, Fahnen, Schutzschilden, Gasmasken und manchmal auch mit Steinen und selbstgebauten Brandsätzen ins Gefecht zieht, stehen ihnen Polizei und die Nationalgarde mit Gummigeschossen und Tränengasbomben gegenüber, unterstützt von den "Colectivos", schwarz gekleideten bewaffneten paramilitärischen Motorradgangs.

Manche Beobachter glauben, Venezuela stehe kurz vor einem Bürgerkrieg. Doch dafür sind die Kräfteverhältnisse zu unterschiedlich. Die Opposition hat kaum Waffen, setzt auf eine prinzipiell friedliche Lösung: Sie will Präsidentenwahlen, einen humanitären Kanal zur Versorgung der Menschen und die Freilassung der politischen Gefangenen. Und sie will keine verfassunggebende Versammlung.

Rund 40 Tage dauert der Machtkampf zwischen Opposition und Regierung in Venezuela nun schon. Fast 40 Todesopfer gab es bislang. Die Stimmung ist wesentlich aufgeheizter als noch 2014 bei der jüngsten großen Protestwelle. Damals starben zwischen Februar und Juni 43 Menschen, bevor der Widerstand gegen die Regierung abflaute und der Anführer der Bewegung, Leopoldo López, inhaftiert wurde.

Die Armen misstrauen den Politikern der Opposition

Damals aber war es nur ein Teil der Opposition, der hinter der Strategie der Straße stand, und es war vor allem die frustrierte Mittelklasse, die protestierte. Zudem beschränkten sich die Demonstrationen auf Caracas. Doch jetzt sind die Menschen hungrig, erschöpft und wütend. Viele wollen nur noch, dass diese Regierung endlich verschwindet - egal wie. Die Proteste erfassen jetzt weitere Teile der Gesellschaft. Selbst auf den Hügeln, in den Armenvierteln, die Caracas wie ein Gürtel umschließen, wird vereinzelt protestiert.

Aber während die Menschen sich dort vor allem über die katastrophale Versorgungslage ärgern, wollen die Demonstranten unten auf den Straßen einen Wechsel der Regierung und Respekt für die Demokratie. Experten wie der Historiker Alejandro Velasco von der "New York University" sagen, dass es erst dann zu einem wirklichen Volksaufstand kommt, wenn sich die Menschen aus den Armenvierteln oben mit denen der Mittelklasse unten vereinen. Aber das scheint im Moment ein wenig wahrscheinliches Szenario. Zu sehr ausgeprägt ist bei den Armen das Misstrauen gegenüber der Opposition.

Dennoch, dieses Mal wollen sich Maduros Gegner durchsetzen: "Wer aufgibt, verliert", steht auf dem T-Shirt eines jungen Mannes auf der Avenida Francisco Miranda. Das sagt auch Fernando Gómez, ein 60 Jahre alter Banker. Er ist mit drei Söhnen und seiner Frau auf die Straße gegangen, um zu protestieren. Er hat sich eine weiße Paste ins Gesicht geschmiert, die gegen das Tränengas helfen soll. "Das ist kein Rechtsstaat, das ist eine Diktatur, die Typen an der Macht haben das ganze Land zugrunde gerichtet, die Jugend hat keine Zukunft. Das muss aufhören."

Eines der potenziell reichsten Länder der Welt mit den größten nachgewiesenen Ölreserven befindet sich seit Jahren im wirtschaftlichen Sturzflug. Seit dem Tod von Maduros Mentor und Vorgänger Hugo Chávez im März 2013 ist das Land in eine schier endlose Krise gerutscht. Die Menschen hungern, warten in Schlangen auf Lieferungen für die Supermärkte. Es gibt keine Medikamente mehr, die Gewalt explodiert und der Internationale Währungsfonds IWF sagt Venezuela dieses Jahr eine Hyperinflation von 2000 Prozent voraus. Zudem werde die Wirtschaftskraft um sieben Prozent und kommendes Jahr um weitere vier Prozent schrumpfen.

Venezuela lebt zu 95 Prozent vom Ölexport, produziert sonst kaum noch etwas und muss im Wesentlichen alle Güter des täglichen Bedarfs importieren. Dafür ist aber kein Geld mehr da. Denn die Regierung und der staatliche Ölkonzern PDVSA sind hochverschuldet und bedienen lieber die Milliarden-Auslandsschulden, als Lebensmittel zu importieren.

Fest steht: Es ist ein Zermürbungskampf. Beide Seiten wollen nicht nachgeben. Das Ende des Machtkampfs ist offen.

Zusammenfassung: Die Proteste gegen Venezuelas Präsident Maduro nehmen kein Ende. Fast 40 Menschen kamen bislang bei den Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei ums Leben. Die Opposition will auf jeden Fall verhindern, dass der Staatschef eine neue Verfassung durchsetzt, die ihm noch mehr Macht verschafft.