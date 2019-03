Stromausfall und Versorgungskrise Venezuela gibt Arbeitnehmern und Schülern frei 

Wegen des anhaltenden Stromausfalls in Venezuela hat die Regierung für Montag erneut einen arbeits- und schulfreien Tag ausgerufen. Schüler und Beschäftigte könnten zuhause bleiben, sagte Informationsminister Jorge Rodriguez in einer im Fernsehen übertragenen Rede.

Die Regierung teilte keinen Zeitrahmen mit, in dem sie die Situation voraussichtlich entschärfen kann. Viele Venezolaner befürchten, dass die Zustände noch länger anhalten werden. Bereits am Freitag waren Schulen geschlossen geblieben und Geschäftsaktivitäten eingestellt. Am Montag ist das Land bereits vier Tage ohne Strom. Die Zustände verschärfen sich.

Da das Trinkwasser in dem südamerikanischen Land häufig mithilfe elektrischer Pumpen in den Häusern verteilt wird, kommt in vielen Wohnungen kein Wasser mehr aus dem Hahn. Menschen müssen Wasser in Kanistern nach Hause schleppen. In Flaschen ist es für viele Venezolaner zu teuer. Geschäfte, die noch geöffnet haben, werden von Kunden überlaufen - oder gleich geplündert. "Sie haben Essen genommen, die Schaufensterscheiben zerstört", berichtet eine Ladenbesitzerin, die ihren Laden mit Glasscherben übersät auffand, der Nachrichtenagentur Reuters.

Für Menschen, die auf Dialyse oder Beatmung angewiesen sind, hat der Blackout dramatische Folgen. Mittlerweile seien 17 Patienten gestorben, teilte die Nichtregierungsorganisation Doctors for Health mit.

"Kein Land kann 50 Stunden ohne Elektrizität aushalten."

Wütende Bewohner bauten Barrikaden im Viertel Chacao auf, um gegen die Zustände zu protestieren. "Kein Land kann 50 Stunden ohne Elektrizität aushalten. Wir brauchen Hilfe, das ist eine humanitäre Krise", sagte die Demonstrantin Ana Cerrato.

Venezuela leidet unter einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Außerdem tobt ein Machtkampf zwischen Präsident zwischen Nicolas Maduro und Oppositionsführer Juan Guaido, der sich Mitte Januar zum Interimspräsidenten ausgerufen hatte.

Guaido kritisiert, dass die Regierung nicht erklären könne, was los sei. "Tage nach einem beispiellosen Blackout hat das Regime immer noch keine Diagnose." Informationsminister Rodriguez beteuerte, die Regierung kümmere sich um die Lösung, ohne jedoch technische Details zu nennen, woher das Problem rührt.

Nicolas Maduro macht die USA für den Stromausfall verantwortlich. Experten werfen der Regierung von Präsident Nicolás Maduro vor, in der Vergangenheit nicht genug in die Infrastruktur investiert zu haben.