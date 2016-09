Venezuela: Staatschef Maduro von wütender Menge verscheucht

Die Situation ist unübersichtlich: Dutzende Menschen haben sich auf einer Straße versammelt, sie brüllen und schlagen auf Kochtöpfe. Erst fahren Autos an ihnen vorbei, dann kommt ein Mann zu Fuß, umringt von einer Menschentraube und einer Fernsehkamera. Der Lärm wird lauter, Menschen in der Menge rufen Beschimpfungen zu ihm herüber.

Diese Bilder sind bei einem Besuch des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro auf der Insel Margarita entstanden. In der Stadt Porlamar wollte er eigentlich neu gebaute Sozialwohnungen einweihen. Stattdessen aber sei er von der aufgebrachten Menge in die Flucht geschlagen worden, heißt es in Berichten zu dem Video, das nun über YouTube verbreitet wird.

Maduro wird von der Opposition seit Tagen zum Rücktritt aufgefordert. Am Donnerstag waren in der Hauptstadt Caracas laut der konservativen Opposition mehr als eine Million Menschen gegen ihn auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Regierung waren es 30.000.

Der Präsident kämpft infolge des gesunkenen Ölpreises mit einer schweren Wirtschaftskrise, die begleitet wird von einer massiven Inflation, schweren Versorgungsengpässen und einem deutlichen Anstieg der Kriminalität.

Maduro-Anhänger haben inzwischen ein eigenes Video des Vorfalls veröffentlicht. In dem kurzen, bearbeiteten Clip ist der Präsident zu sehen, wie er fröhlich in die Menge winkt. Eine offizielle Stellungnahme zu den Geschehnissen hat die Regierung noch nicht ausgegeben.

Laut der Menschenrechtsorganisation Foro Penal Venezolano gab es im Zusammenhang mit den Protesten auf Margarita etwa 30 Festnahmen. Bis auf einen Journalisten wurden alle Betroffenen später wieder freigelassen, wie die der Opposition nahestehende Organisation mitteilte.