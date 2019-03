Zweieinhalb Wochen nach einem massiven Stromausfall in Venezuela langen am Montag erneut zahlreiche Gegenden in dem Krisenland im Dunkeln. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Netblocks brachen 57 Prozent der Energieversorgung zusammen.

In der Hauptstadt Caracas fiel die Stromversorgung am frühen Nachmittag (Ortszeit) aus. Auch der internationale Flughafen war betroffen. Augenzeugen zufolge kontrollierten Mitarbeiter die Pässe von Reisenden mit Taschenlampen. Die Gepäckbänder wurden mithilfe von Notfallgeneratoren betrieben. Flüge mussten offenbar nicht storniert werden.

In anderen Regionen fiel der Strom ebenfalls aus, wie Einwohner in Städten wie Barquisitmeto, Barcelona, Ciudad Bolívar und Barinas bei Twitter berichteten. In Maracaibo war die Stromversorgung demnach unbeständig. Das Licht gehe "an und wieder aus", schrieben Twitter-Nutzer. In den meisten betroffenen Gebieten konnte die Stromversorgung nach einigen Stunden wieder hergestellt werden.

Die Regierung von Machthaber Nicolás Maduro machte wie schon Anfang März einen Angriff auf Venezuelas Infrastruktur für die Störungen verantwortlich. "Wir sind wieder Opfer eines Angriffs auf das Transmissionszentrum unseres staatlichen Stromnetzes geworden", sagte Kommunikationsminister Jorge Rodríguez im Fernsehen. Er nannte keine konkreten Namen, sagte aber, Venezuelas Rechte strebe danach, "Sorgen und Ängste zu schüren, um die Macht zu ergreifen und all unsere Ressourcen zu stehlen".

Ab dem 7. März hatte der schlimmste Stromausfall in der Geschichte Venezuelas das Land fast eine Woche lang lahmgelegt, mehr als 40 Menschen starben. Der linksnationalistische Staatschef Maduro machte Cyberattacken der USA sowie die Opposition unter ihrem Anführer Juan Guaidó dafür verantwortlich.

Maduros Gegner werfen der Regierung hingegen vor, nicht ausreichend in die Infrastruktur zu investieren. "Dieser Stromausfall ist der Beweis, dass der Diktator nicht dazu in der Lage ist, die Krise zu lösen", schrieb Guaidó am Montag auf Twitter. Er hatte sich im Januar zum Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt. Er wird in seinem Versuch, Maduro zu entmachten, von den USA sowie rund 50 weiteren Staaten weltweit unterstützt, darunter auch von Deutschland.