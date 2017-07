Generalstreik Tote bei landesweiten Protesten in Venezuela

Millionen Menschen in Venezuela haben sich aus Protest gegen Präsident Nicolás Maduro an einem Generalstreik beteiligt. Dabei ist es zu Ausschreitungen gekommen, bei denen zwei Menschen erschossen wurden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden. Menschenrechtsgruppen zufolge wurden bis zum späten Nachmittag mehr als 170 Menschen festgenommen.

In vielen Städten errichteten Regierungsgegner Straßenblockaden. Viele Geschäfte blieben geschlossen. Maduro sprach von minimalen Auswirkungen. Oppositionelle hätten die Zentrale des Staatsfernsehens angegriffen, seien aber von Soldaten und Arbeitern zurückgeschlagen worden. In einer Rede kündigte er an, die Anführer der Streiks einsperren zu lassen. "Ich habe die Gefangennahme aller faschistischen Terroristen angeordnet."

Die Demonstranten wollen mit der um 6 Uhr Ortszeit begonnenen Arbeitsniederlegung die linksnationale Regierung unter Druck setzen, damit eine am 30. Juli geplante Wahl zu einer verfassunggebenden Versammlung nicht stattfindet. Die Opposition wirft Maduro vor, das Gremium mit eigenen Anhängern besetzen zu wollen, um sich "diktatorische Vollmachten" zu sichern. Der Generalstreik soll 24 Stunden dauern.

Am Sonntag hatten die konservativen und rechten Regierungsgegner ein symbolisches Referendum gegen die verfassunggebende Versammlung veranstaltet. Daran beteiligten sich nach ihren Angaben rund 7,6 Millionen der rund 19 Millionen Wahlberechtigten im In- und Ausland. 95 Prozent stimmten demnach gegen die von Maduro einberufene Versammlung und für die Beibehaltung der Verfassung, die unter dem 2013 gestorbenen Präsidenten Hugo Chávez verabschiedet worden war.

Seit dem Beginn der fast täglichen Massenproteste gegen Maduro im April gab es knapp hundert Tote, tausende Menschen wurden verletzt, hunderte festgenommen. Das ölreiche Venezuela befindet sich in einer schwere Wirtschaftskrise, verursacht auch durch den Einbruch des Ölpreises auf dem Weltmarkt. Bei der Parlamentswahl 2015 siegte die Opposition. Maduro, der 2013 mit knapper Mehrheit gewählt worden war, ignoriert seitdem die Volksvertretung.