Umstrittene Abstimmung Tote und Verletzte bei Verfassungswahl in Venezuela

Im Vorfeld der umstrittenen Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela hat es Todesfälle und Gewaltausschreitungen gegeben: Ein Kandidat des Regierungslagers wurde von Unbekannten in seiner Wohnung erschossen. Zudem wurde ein 19-jähriger Demonstrant im Bundesstaat Mérida getötet. Die Agentur Reuters meldet, dass mehrere Polizisten bei Demonstrationen in der Hauptstadt Caracas verletzt wurden.

Rund 19,4 Millionen Menschen waren für Sonntag zur Wahl der 545 Mitglieder einer Verfassungsgebenden Versammlung aufgerufen. Es wird damit gerechnet, dass es in dem Gremium eine klare Mehrheit mit Anhängern der Sozialisten von Staatspräsident Nicolás Maduro geben wird.

Die Verfassungsänderung ist in dem Land höchst umstritten. Die Opposition warnt vor einer Diktatur und boykottierte die Abstimmung. Die Lage im ganzen Land war angespannt. Panzerwagen patrouillierten, 232.000 Soldaten sollten die Wahl sichern.

Maduro: "Es geht um eine ruhige Zukunft"

Trotz eines Demonstrationsverbots rief das aus rund 20 Parteien bestehende Bündnis "Mesa de la Unidad Democrática" zu neuen Massenprotesten auf. Es gab Berichte über Angriffe auf Wahllokale und verbrannte Wahlzettel. Viele Bürger fürchteten trotz des Aufrufs die Androhung von bis zu zehn Jahren Gefängnis bei einer Missachtung des Demoverbots.

Es gab starke Einschränkungen für die Presse. Rund 5500 Kandidaten bewarben sich - durch den Ausschluss von Parteipolitikern und einen Fokus auf Mitglieder aus Sektoren, die den Sozialisten nahestehen, stieß die Wahl im Ausland auf massive Kritik.

Die USA drohen mit Wirtschaftssanktionen. Auch die EU will das Votum nicht anerkennen. Bei den seit April andauernden Protesten starben bisher 114 Menschen. Neben der politischen Krise wird das Land von einer Versorgungskrise erschüttert.

Trotz der gewalttätigen Vorkommnisse sprach Präsident Maduro von einem "historischen Tag". Es gehe um eine "ruhige Zukunft". Bereits in den kommenden Tagen soll die Versammlung ihre Arbeit aufnehmen - und zwar im Gebäude des Parlaments, in dem die Opposition die Mehrheit hat. Die Ergebnisse der Wahl sollen am Montagmorgen (MESZ) vorliegen.