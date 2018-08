Venezuela USA bestreiten Beteiligung an mutmaßlichem Anschlag auf Maduro

Die USA haben jede Beteiligung an dem möglichen Mordanschlag auf Venezuelas Präsident Nicolás Maduro zurückgewiesen. "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die US-Regierung in all das nicht involviert ist", sagte der Nationale Sicherheitsberater John Bolton dem Nachrichtensender Fox News.

Maduro hatte am Samstag nach einem lauten Knall eine Rede bei einem militärischen Festakt in Caracas unterbrochen. Das Fernsehen zeigte Bilder, wie Leibwächter sich hektisch bemühen, den Staatschef mit schusssicheren Matten abzuschirmen und von der Bühne zu geleiten, während Hunderte Soldaten Deckung suchend vom Platz flüchten.

Nach Regierungsangaben sollen Gegner Maduros versucht haben, den Präsidenten bei einem Sprengstoffanschlag mit zwei Drohnen zu ermorden. Die Drohnen seien in der Nähe des Präsidenten explodiert. Nur drei Stunden nach dem möglichen Mordanschlag trat Maduro vor die Presse und nannte angebliche Täter, Hintermänner und Geldgeber der Tat.

"Heute hat man versucht, mich zu töten", sagte der linksnationalistische Präsident und machte direkt die scheidende Regierung des Nachbarlandes Kolumbien verantwortlich. "Ich habe keinen Zweifel, dass die Ultrarechte Venezuelas mit der Ultrarechten Kolumbiens konspiriert hat und Präsident Juan Manuel Santos hinter dem Komplott steckt."

Doch auch die USA seien involviert, behauptete Maduro. Erste Erkenntnisse zeigten, dass die Geldgeber in Florida säßen. "Ich hoffe, dass Trumps Regierung bereit ist, diese Terrorgruppen zu bekämpfen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur AVN den Sozialisten. Beweise wurden nicht vorgelegt. Generalstaatsanwalt Tarek William Saab kündigte für Montag nähere Angaben an.

Kolumbiens Regierung hatte die Vorwürfe Maduros umgehend zurückgewiesen. "Das entbehrt jeder Grundlage", sagte ein Sprecher in Bogotá. Die Beziehung zwischen Venezuela und dem Nachbarland Kolumbien ist angespannt. Die USA macht Maduro regelmäßig für die schwere Wirtschaftskrise in Venezuela mitverantwortlich.

Unterdessen mehren sich die Zweifel an der Version des venezolanischen Präsidenten. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, Feuerwehrleute vor Ort hätten der Darstellung der Regierung widersprochen. Tatsächlich sei nur ein Gastank in einem nahe gelegenen Gebäude explodiert. Oppositionelle äußerten in Medien die Befürchtung, dass der wegen einer extremen Wirtschafts- und Sozialkrise unter Druck stehende Maduro nun noch härter gegen seine politischen Gegner vorgehen werde.