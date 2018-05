Wahl in Venezuela "Maduro hat uns verraten"

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Der Mann, der bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro besiegen will, wedelt mit einer falschen Dollarnote. "Falcón" steht auf dem Hundert-Dollar-Schein, den der Kandidat in die Höhe reckt. Er posiert auf einer Wahlkampfbühne in Petare, einem riesigen Armenviertel im Osten von Caracas. Einige hundert Menschen haben sich versammelt, viele schwenken Bündel mit "Falcón-Dollars".

Die Scheine haben Symbolwert: Sie sollen Millionen Venezolaner überzeugen, an diesem Sonntag für den Oppositionskandidaten Henri Falcón zu stimmen - obwohl die meisten Anführer der Maduro-Gegner zum Boykott der Wahlen aufrufen.

Auch die USA, die EU sowie eine Reihe lateinamerikanischer Länder wollen den Urnengang nicht anerkennen, weil das Verfahren nicht fair und transparent sei. Der Autokrat Maduro lässt keine unabhängigen internationalen Beobachter zu, die Regierung kontrolliert die Oberste Wahlbehörde und sämtliche Radio- und Fernsehstationen, die wichtigsten Oppositionsführer sitzen im Gefängnis oder im Exil. "Diese Wahl ist eine Farce", sagt Sergio Sánchez, ein Sprecher des Oppositionsbündnisses Frente Amplio.

Bargeld wird knapp

"Die Regierung trickst, sie wird nie eine faire Wahl garantieren", räumt auch Falcón ein. "Dennoch sind die politischen Bedingungen für einen Wechsel so gut wie nie". Deshalb tritt er an - und seine Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, wenn man den Umfragen glaubt. Sein Wahlkampfhit: Er will die US-Währung als Zahlungsmittel einführen und so die Hyperinflation bekämpfen.

Jeden Monat steigen die Preise in Venezuela um mehr als 900 Prozent, für einen US-Dollar gibt es auf dem Schwarzmarkt derzeit zwischen 700.000 und 800.000 Bolívares, der Wert verdoppelt sich alle paar Wochen. Längst ist der Regierung das Bargeld ausgegangen; selbst Kaugummi zahlen die Leute inzwischen mit Kreditkarte. Wer Bolívar möchte, muss dafür einen Aufpreis von hundert Prozent bezahlen, die Scheine werden auf dem Schwarzmarkt verkauft.

"Falcón soll die Opposition spalten"

"Dieses Regime ist ein Alptraum", sagt Falcón und lässt sich in einen Ledersessel plumpsen. Der Wahlkampfauftritt ist vorbei, er ist zurück in seiner Zentrale in einem Hochhaus in Caracas. Die Stimme des 56-Jährigen ist rau, er trägt ein blaues Hemd und Jeans. Er ist von hagerer Gestalt, so wie die meisten Venezolaner in diesen Hungerzeiten. Präsident Maduro hat dagegen im Amt sichtlich zugenommen.

"Falcón ist ein politisches Chamäleon", sagt der Politikwissenschaftler John Maldonado, einer der wenigen unabhängigen Beobachter im Land. Bis 2010 unterstützte er den damaligen Präsidenten Hugo Chávez, Maduros im Volk verehrten Vorgänger. Zweimal regierte der Ex-Militär als Bürgermeister die Großstadt Barquisimeto, zweimal war er Gouverneur des Gliedstaats Lara; erst als Chávez-Anhänger, dann als Vertreter der Opposition. Für den Oppositionskandidaten Henrique Capriles Radonski, der bei den Präsidentschaftswahlen 2013 knapp gegen Maduro unterlag, organisierte er den Wahlkampf.

Jetzt werfen viele Regierungsgegner Falcón vor, dass er sich an das Regime verkauft habe. "Er hat unter der Hand ein Abkommen mit Maduro geschlossen", sagt Oppositionspolitiker Sánchez. "Falcón soll dem Wahlprozess Legitimität verleihen und die Opposition spalten". Tatsächlich hält sich die Regierung mit Angriffen auf Falcón zurück. Er verzichtet auf eigene Leibwächter, sein Autokonvoi wird von einem weißen Toyota des berüchtigten Geheimdiensts Sebin eskortiert - die Vermummten sorgen offenbar für seine Sicherheit.

Falcón weicht aus, wenn man ihn fragt, ob er Maduro und seine Clique nach einem Wahlsieg wegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft ziehen würde. "Es wird keine Hexenjagd geben", sagt er. Er strebe eine Regierung der "Einheit und Versöhnung" an - eine "Concertación", wie es sie in Chile nach dem Ende der Pinochet-Diktatur gegeben hat.

"Die Armen wollen wählen"

Immer mehr Oppositionspolitiker teilen diese Position. Sie erinnern daran, dass ein Wahlboykott den gegnerischen Parteien bislang immer geschadet habe. "Die Wahl ist keine Erfindung Maduros, sondern von der Verfassung vorgesehen", sagt der Sozialpolitiker Chuo Torrealba, der bis vor einigen Monaten als Generalsekretär dem Oppositionsbündnis MUD vorstand. "Es wäre daher verantwortungslos, nicht teilzunehmen. Unter einer Diktatur wird es nie ideale Bedingungen geben". Torrealba ist bestens in den Armenvierteln vernetzt, er leitet die Internetagentur "Radar de los Barrios", ein Sprachrohr der Slums. "Die Armen wollen wählen", versichert er.

Maduro versucht deshalb, das Wahlverhalten in den Elendsbezirken über ein infames System von Repressionen zu kontrollieren. Wer staatliche Lebensmittelpakete oder andere Privilegien der Regierung bezieht, muss sich mit einem speziellen Ausweis registrieren, dem sogenannten "Carnet de la Patria". "Wenn die Regierung diese Angaben mit dem Wahlregister abgleicht, hat sie die Leute politisch in der Hand", sagt Oppositionspolitiker Sánchez. "Wer nicht Maduro unterstützt, bekommt nichts zu essen".

Doch in vielen Elendsvierteln funktioniert diese Form der sozialen Kontrolle nicht mehr. In Petare, dem größten Slum von Venezuela und einst eine Hochburg der Chávez-Anhänger, entlädt sich der Frust über die Regierung auf offener Straße.

Video: Mein Leben unter Maduro

Seit dem frühen Morgen wartet eine Menschenschlange am Straßenrand auf den Austausch von Gasflaschen zum Kochen. Männer, Frauen und Kinder harren in der glühenden Hitze aus, viele sind ausgemergelt. "Seit sechs Wochen haben wir kein fließendes Wasser", ruft einer der Wartenden dem Besucher zu. "Das letzte Lebensmittelpaket der Regierung kam vor zwei Monaten", klagt eine junge Frau. "Drei Stunden müssen wir auf öffentliche Transportmittel warten", beschwert sich ein Dritter - viele Busse wurden stillgelegt, weil Ersatzteile fehlen.

Maduro hat nichts mehr zu verteilen

Rasch bildet sich eine Menschentraube, jeder will seinen Unmut loswerden. Plötzlich erscheint wie aus dem Nichts ein gepflegter Mann mit Goldkettchen und Polohemd - er ist der örtliche Chef der sozialistischen Regierungspartei PSUV. Vergeblich versucht er, die Menge zu besänftigen, immer lauter wird die Diskussion. Schließlich räumt der Mann ein, dass "die Versorgungslage besser sein könnte". Die Anwohner überschütten ihn mit Hohn und Spott.

"Früher hätte er die Colectivos zur Hilfe gerufen", raunt ein Anwohner - so heißen die gefürchteten Motorradgangs, die der Regierung nahestehen und die Verteilung von Lebensmitteln kontrollieren. Doch unter Maduro gibt es nichts mehr zu verteilen, viele Gangs haben sich verselbständigt, Polizisten und Soldaten desertieren zu Hunderten. "Maduro hat uns verraten", sagt der Anwohner, ein ehemaliger Chávez-Anhänger. Er reibt sich den Bauch. "Hungern tun wir erst, seit er an der Macht ist".

