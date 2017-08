Machtkampf in Venezuela Stunde Null

Als die 545 Delegierten der Verfassunggebenden Versammlung am Freitagmittag in die Nationalversammlung in Caracas einzogen, trugen sie auch zwei Porträts hinein.

Auf dem einen Bild ist Hugo Chávez abgebildet, Ex-Präsident und Gründervater des "Sozialismus des 21. Jahrhunderts". Auf dem anderen Simón Bolivar, Befreier von Teilen Südamerikas und historische Persönlichkeit, auf den sich Chávez und seine Bewegung mit ihrer "bolivarischen Revolution" immer bezogen haben.

Diese Mitbringsel sind ein Akt der Reconquista. Denn die Opposition hatte die beiden Porträts im Januar 2016 nach dem Sieg bei der Parlamentswahl umgehend, und medial inszeniert, entfernt, nachdem sie dort zehn Jahre gehangen hatten.

Der Chavismus hat sich das Parlament zurückgeholt

Nun sind die beiden Ikonen der linksautoritären Regierung zurück am Sitz des Parlaments. Und mit ihnen hat auch der Chavismus wieder Besitz von dem neoklassizistischen Gebäude im Zentrum von Caracas ergriffen.

Die Verfassunggebenden Versammlung (ANC) hat sich dort auf unbegrenzte Zeit und ausgestattet mit fast unbegrenzter Macht installiert. Gebildet wird sie ausschließlich von Ex-Ministern, Vertretern regierungsnaher Organisationen, Mitgliedern von Staatsbetrieben, Sympathisanten und Angehörigen Großkopferter des Chavismus.

Auch Cilia Flores Maduro, Frau des Staatschefs Nicolás Maduro, und dessen Sohn Nicolás junior gehören zu den Delegierten. Maduro senior blieb dem feierlichen Akt am Freitag fern. Er ließ aber über den Kurznachrichtendienst Twitter wissen: "Nichts und niemand wird die neue Geschichte verhindern. Wie werden siegen."

Tatsächlich geht der 54-Jährige zum Staatschef gewordene Busfahrer Maduro aus dieser turbulenten und gewalttätigen Woche in Venezuela als Punktsieger hervor: Es gelang ihm trotz Boykotts der Opposition und internationaler Kritik, die Versammlung wählen zu lassen, er saß den Vorwurf des Wahlbetrugs aus, und am Freitag konnte sich die "Constituyente" letztlich ohne die angekündigten Massenproteste und abgesichert von Einheiten der Nationalgarde konstituieren.

Wie Maduro in nur sechs Tagen das Parlament kaltstellte 545 neu gewählte Mitglieder der Verfassungsgebenden Versammlung kamen am Freitag zusammen - alles Getreue Präsident Nicolás Maduros, dem Sieger einer turbulenten Woche. Sie zogen ins Parlament ein, in dem eigentlich die Opposition das Sagen hat. Nun ist sie kaltgestellt - in nur sechs Tagen. Sonntag: Unter dem Boykott der Opposition und überschattet von Gewalt und mehr als einem Dutzend Toten wird die Verfassunggebende Versammlung gewählt. Der Wahlrat CNE spricht von einer Beteiligung von 41,53 Prozent der Wahlberechtigten. Das entspräche mehr als acht Millionen Stimmen. Die Opposition behauptet, es hätten sich nicht mehr als 12,4 Prozent der Wähler beteiligt. Maximal 2,4 Millionen Stimmen seien abgegeben worden. Montag: Die USA verhängen Finanzsanktionen gegen den venezolanischen Präsidenten, sie nennen ihn "Diktator". Mögliche Vermögenswerte und Konten von Maduro in den Vereinigten Staaten würden eingefroren und US-Bürgern alle Geschäfte mit ihm verboten, teilte Finanzminister Steven T. Mnuchin mit. Dienstag: Im Morgenrauen werden die beiden Oppositionspolitiker Leopoldo López und Antonio Ledezma aus dem Hausarrest wieder ins Gefängnis gebracht. Angeblicher Grund: Fluchtgefahr. Ledezma wurde am Freitag wieder in den Hausarrest entlassen. Mittwoch: Experten werfen dem venezolanischen Wahlrat CNE Betrug vor. Das in London ansässige Unternehmen Smartmatic liefert seit 2004 Wahlmaschinen und Software für alle Abstimmungen in Venezuela. Der Chef Antonio Mugica behauptet: Mindestens eine Million Stimmen sind weniger abgegeben worden, als vom CNE behauptet. Donnerstag: Generalstaatsanwältin Luisa Ortega fordert bei einem Instanzgericht die Annullierung der Wahl zur ANC. Grund sind der Verdacht auf Verstöße gegen das Wahlgesetz und Stimmenmanipulation bei der Abstimmung am Sonntag. Eine Entscheidung wurde bis zum Freitagabend nicht getroffen. Freitag: Begleitet von Protesten konstituiert sich in Caracas die Verfassunggebende Versammlung. Bis zum Parlament dringen die rund 2000 Demonstranten aber nicht vor. Sie feiern die erste Sitzung mit Jubel und Gesang als Rückkehr des Chavismus ins Parlament, in dem eigentlich seit Januar 2016 die Opposition in der Mehrheit ist. Mit dabei: ein Foto des 2013 verstorbenen Hugo Chavez, dessen "Sozialismus des 21. Jahrhunderts" sie sich verpflichtet sehen.

Zur ANC-Vorsitzenden beriefen die Delegierten die ehemalige Außenministerin Delcy Rodríguez, die ihr Land immer bissig und eloquent auf dem internationalen Parkett verteidigte.

Sie steigt neben Maduro zur mächtigsten Politikerin in Venezuela auf, denn die ANC ist mit umfassenden Vollmachten ausgestattet. Sie kann Institutionen des Staates auflösen, die Immunität der Parlamentarier aufheben, theoretisch stehen die Entscheidungen der Verfassunggebenden Versammlung sogar über denen des Staatschefs.

Eigentlich soll die ANC ein neues Grundgesetz für Venezuela ausarbeiten, das die kapitalistische und demokratische Grundordnung westlichen Musters durch ein sozialistisches Modell ersetzt.

ANC-Vorsitzende droht Opposition mit Verfolgung

Aber Rodríguez machte in ihrer Einstandsrede klar, dass das Ziel der ANC nicht die Abschaffung der Verfassung von 1999 ist, die damals noch Hugo Chávez initiiert hatte: "Wir werden hier alle Hindernisse aus dem Weg räumen, die ihre Umsetzung bisher behindert haben." Diesen Satz kann man als Drohung an die Gegner der linksautoritären Regierung lesen. Ihnen droht die weitere Beschneidung ihrer Freiräume.

Das machte die ANC-Vorsitzende in ihrer Rede weiter klar. Sie bezeichnete die Opposition im Land als "umstürzlerisch und faschistisch" und drohte ihr mit Verfolgung. Die USA warnte die langjährige Außenministerin: "Legt Euch nicht mit Venezuela an." Und der Internationalen Gemeinschaft, die massiv die ANC kritisiert hatte, hielt die Präsidentin des Gremiums entgegen: "Wie lösen unsere Konflikte unter Venezolanern."

Der Einberufung der ANC ist so etwas wie die "Stunde null" in Venezuela. Aber niemand kann genau sagen, was die kommenden Wochen bringen. Die Zukunft des Landes wird sich an drei wichtigen Fragen entscheiden:

Wird das Parlament, wie angedeutet, aufgelöst? Und werden die Oppositionellen weiter verfolgt? Damit würde sich Venezuela auf ein kubanisches Einparteien-Modell zubewegen, in dem auch die Institutionen gleichgeschaltet sind.

Was macht die Opposition? Sie muss sich neu sortieren und überlegen, ob die Massenproteste weiter Sinn ergeben. Seit April sind dabei mehr als 120 Menschen gestorben, verändert hat sich so gut wie nichts. Zudem ist das Oppositionsbündnis MUD aus fast 20 Parteien, von stramm rechts bis gemäßigt links, zerstritten. Schon die Frage, ob man sich an den Regionalwahlen im Dezember beteiligt, spaltet das Bündnis.

Wie reagiert das Ausland? USA, EU und weite Teile Lateinamerikas erkennen die ANC nicht an - Russland und China, die wichtigsten Wirtschaftspartner, aber schon. Die Mächte lehnen Einmischung von außen ab. Am Freitag wurde bekannt, dass der russische Ölkonzern Rosneft Venezuela im April eine Milliarde Dollar Vorschuss auf künftige Öllieferungen gezahlt hat. Und in Lateinamerika halten Kuba, Bolivien, Ecuador, Nicaragua und El Salvador weiter fest zu Maduro.