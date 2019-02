Machtkampf in Venezuela Jetzt oder nie

Die Avenida Bolívar, die Hauptstraße im Zentrum von Caracas, ist in Rot getaucht. Vom Parque Central bis zur U-Bahn-Station La Hoyada drängen sich hier Zehntausende Menschen.

Sie tragen die roten Shirts der Regierungspartei PSUV, die roten Hemden des Ölkonzerns Petróleos de Venezuela (PDVSA) oder der Sozialistischen Zementkorporative (CSC).

Wenn Nicolás Maduro ruft, ist Erscheinen Pflicht, zumal an diesem Jahrestag. Am 2. Februar 1999 hatte der Linksnationalist Hugo Chávez die Macht in dem südamerikanischen Erdölstaat übernommen und den "Sozialismus des 21. Jahrhunderts" ausgerufen.

Maduro führt das Projekt seit Chávez' Tod 2013 fort und hat das Land so abgewirtschaftet, dass es ein internationaler Sozialfall geworden ist. Die Wirtschaftskraft hat sich in den vergangenen sechs Jahren halbiert, es gibt keine Medikamente, kaum Nahrungsmittel, die Erdölförderung ist eingebrochen, das Geld nichts mehr wert, und die Gewalt ist nirgends in Lateinamerika so schlimm wie in Venezuela.

REUTERS Menschenmassen am Samstag in Caracas

Wer dem Regime widerspricht, geht ins Gefängnis oder flieht ins Exil. Drei Millionen Venezolaner haben das Land in den vergangenen Jahren verlassen.

Aber wenn die Chavisten feiern, werden die Mitarbeiter der Staatsunternehmen angekarrt, und die Menschen aus den Armenvierteln kommen auch. Die einen freiwillig, die anderen, weil sie sonst um ihre Gutscheine und Fresspakete fürchten.

Zumal jetzt, wo das Ende des sozialistischen Experiments so nahe scheint wie nie zuvor. Maduro und seine autokratische Regierung stehen von außen und innen massiv in Bedrängnis. Aber an diesem Samstag hat die Regierung nochmal alles auf die Straße gebracht. Nicht nur hier in Caracas.

Bevor er gegen 14 Uhr seine Rede beginnt, greift Maduro demonstrativ zum Fernglas und lässt den Blick schweifen: "Wer hat denn gesagt, dass die Chavisten keine Leute mehr auf die Straße bekommen?", ruft er unter dem Jubel seiner Anhänger.

DPA Nicolas Maduro

Rund fünf Kilometer östlich von der Avenida Bolívar im Stadtteil Las Mercedes trägt keiner Rot. Die Menschen haben Mützen mit der venezolanischen Flagge auf dem Kopf oder haben sich in die blau-rot-gelbe Landesfahne gehüllt. Auf Schildern sieht man Sätze wie: "Keine Diktatur mehr" oder "Jetzt ist die Zeit für Wut gekommen".

In Las Mercedes sind sie auf der Straße, um den Mann zu unterstützen, der Maduro die Präsidentschaft abstreitet. Juan Guaidó, vor einem Monat noch ein weitgehend Unbekannter in Venezuela, ist jetzt der Hoffnungsträger für einen Wandel in dem gebeutelten Land, seit er sich am 23. Januar zum Übergangspräsidenten ernannt hat.

"Wir brauchen Demokratie und Freiheit", sagt Luisana Santamaría, die als Grafikdesignerin arbeitet. "Venezuela hat sich langsam aber sicher in eine Diktatur verwandelt. Und wir haben alle Mitschuld daran. Aber jetzt müssen wir die Chance ergreifen, die Guaidó uns gibt".

Der spricht wenig später auf einer Bühne am Einkaufszentrum Las Mercedes und strahlt Zuversicht aus: "Der Präsidentenpalast Miraflores ist immer einsamer, aber bald sind wir da und werden eine Übergangsregierung bilden und freie Wahlen ansetzen," verspricht Guaidó, ein langer Schlacks im offenem weißem Hemd und blauem Sakko.

AFP Juan Guaido

Während er wie bei jedem öffentlichen Auftritt an die Streitkräfte appelliert, die Seiten zu wechseln und Maduro die Unterstützung zu versagen, rühmt sich am anderen Ende der Stadt der Machthaber der Loyalität seiner Generäle. "Die Streitkräfte standen noch nie so geeint hinter dem Präsidenten, der ihr Oberbefehlshaber ist, wie jetzt", behauptet Maduro im langärmeligen roten Hemd, das über dem mächtigen Bauch spannt.

Wenige Stunden vorher allerdings hatte sich der bisher hochrangigste Offizier von Maduro losgesagt. In den Onlinediensten kursierte am Samstagmorgen ein Video, auf dem ein Divisionsgeneral der Luftwaffe zum Sturz Maduros aufruft. General Francisco Estéban Yáñez Rodríguez vom Luftwaffenoberkommando sagt in der knapp zweiminütigen Botschaft, er erkenne die "diktatorische Macht von Nicolás Maduro" nicht mehr an und stelle sich hinter den Oppositionsführer Guaidó. 90 Prozent der Streitkräfte stünden nicht mehr hinter "dem Diktator", sondern "an der Seite des venezolanischen Volkes". Der Übergang zur Demokratie sei nicht mehr aufzuhalten.

Das Oberkommando der Luftwaffe beschuldigte den abtrünnigen General später des Hochverrats. Unklar war, ob Yáñez Rodríguez das Video in Venezuela oder aus dem Ausland aufnahm.

In den vergangenen Wochen hatten sich immer mehr Militärs von der Regierung losgesagt, vereinzelt kam es zu kleineren Meutereien, die schnell niedergeschlagen werden konnten.

Venezuelas Staatschef aber befindet sich seit Beginn des Jahres in immer größerer Bedrängnis. Er hatte sich am 10. Januar zu einem zweiten Mandat bis 2025 vereidigen lassen, das von vielen Staaten nicht anerkannt wurde. Knapp zwei Wochen später erklärte sich Guaidó, der bis dahin fast unbekannte Abgeordnete und Präsident der Nationalversammlung, zum Übergangspräsidenten und wurde im Eiltempo von weiten Teilen der westlichen Welt anerkannt.

AP Maduro-Anhänger

Mehrere europäische Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, haben dem bedrängten Linksnationalisten bis Sonntag Zeit gegeben, um Neuwahlen zur Präsidentschaft anzusetzen. Andernfalls wollen sie Guaidó als Interimsstaatschef anerkennen - so wie bereits die USA und die Mehrheit der lateinamerikanischen Staaten.

Und in Venezuela selbst sehen sich die Menschen wieder ermutigt, gegen Maduro auf die Straße zu gegen. Zuletzt hatte die Bevölkerung 2017 versucht, den autokratischen Herrscher von der Straße aus zu stürzen. "Die letzte Runde im Machtkampf in Venezuela ist eingeläutet", sagt ein internationaler Beobachter. "Aber wir wissen nicht, wie lang diese Runde dauert".

Luisana Santamaría fürchtet, dass das Ringen um Demokratie in Venezuela noch länger dauern wird: "Eine Diktatur wird man nicht über Nacht los", sagt sie. "Wir brauchen dafür die Unterstützung aller Länder, selbst die der USA."

Das Kräftemessen zwischen den beiden Machthabern endete am Samstag unentschieden. Beide Lager haben ihre Anhänger auf die Straße gebracht. Maduro und seine Chavisten sind nicht bereit, von der Macht zu lassen. Aber auch die Opposition wird nicht nachlassen mit ihrem Druck. Denn, so drückt es Luisana Santamaría aus: "Wenn wir Maduro jetzt nicht loswerden, dann schaffen wir es nie mehr".