Neues Gremium Russe wird erster Anti-Terror-Beauftragter der Uno

Der weltweite Kampf gegen Terrorismus soll mithilfe eines neuen Gremiums der Vereinten Nationen besser abgestimmt werden. Uno-Generalsekretär António Guterres ernannte am Mittwoch den russischen Diplomaten Wladimir Woronkow zum Vorsitzenden. Für die Gründung des Gremiums hatte die Uno-Vollversammlung vergangene Woche gestimmt. Wann es die Arbeit aufnehmen wird, steht noch nicht fest. Derzeit befassen sich 38 verschiedene Uno-Stellen mit dem Kampf gegen Terrorismus.

Die Ernennung Woronkows zum Anti-Terror-Beauftragten im Rang eines Uno-Untergeneralsekretärs bedeutet für Russland eine Aufwertung sowohl bei den Vereinten Nationen als auch im internationalen Anti-Terror-Kampf.

Woronkow begann seine Laufbahn nach einem Studium an der Lomonossow-Universität in Moskau im russischen Außenministerium und dort mehr als 30 Jahre gearbeitet. Dort war er von 2008 bis 2011 Chef der Abteilung für europäische Zusammenarbeit. Er diente auch als stellvertretender russischer Botschafter für die OSZE, ist derzeit Russlands Uno-Vertreter in Wien und sitzt zudem im Verwaltungsrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).