Zouhir al-Shimale aus Aleppo "Die Toten liegen in den Straßen"

Tausende Zivilisten sind in Ost-Aleppo eingeschlossen. In der Nacht zu Dienstag haben viele von ihnen über die sozialen Medien Botschaften und Hilfsappelle an die Welt gesendet. Wir dokumentieren einige davon, die SPIEGEL ONLINE zuvor auf Plausibilität geprüft hat.

Die journalistische Plattform Middle East Eye hat via Twitter ein Video aus Aleppo veröffentlicht. Darin berichtet Zouhir al-Shimale von der Situation im Osten der Stadt kurz vor dem Fall der letzten Rebellengebiete:

"In den letzten [von den Rebellen gehaltenen, Anm. d. Red.] Gebieten von Ost-Aleppo haben die Luftschläge die ganze Nacht angedauert. Es gibt unzählige Attacken und die Kämpfe hören gar nicht mehr auf. Viele Menschen verlassen die Stadt, aber andere bleiben noch hier. Die Angriffe sind sehr grausam. Hier im Osten der Stadt herrscht totales Chaos. Die Menschen fliehen aus dem Osten. Aber nicht alle. Sie harren hier aus, weil sie nicht in den Westen Aleppos wollen. Es ist wirklich chaotisch. Sie sind alle zusammengepfercht am Ende des östlichen Teils, die Verluste [bei Anschlägen dort, Anm. d. Red.] sind sehr hoch. Es gibt kein Krankenhaus und die zivilen Kämpfer haben aufgegeben, weil sie keine Fahrzeuge oder Sprit für ihre Fahrzeuge haben. Die Toten liegen in den Straßen. Die Verletzten sterben, weil sie nicht versorgt werden. Die Angriffe gehen im Osten Aleppos weiter."