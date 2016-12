Lina Shamy aus Aleppo "Rettet Aleppo, rettet die Menschlichkeit"

Tausende Zivilisten sind in Ost-Aleppo eingeschlossen. In der Nacht zu Dienstag haben viele von ihnen über die sozialen Medien Botschaften und Hilfsappelle an die Welt gesendet. Wir dokumentieren einige davon, die SPIEGEL ONLINE zuvor auf Plausibilität geprüft hat.

Die junge Frau mit dem Kopftuch überschreibt ihre Videobotschaft auf Twitter mit den Worten "An alle, die mich hören können." Lina Shamy, wie sie sich auf Twitter nennt, gehört zur syrischen Revolution. Sie schreibt nach eigenen Angaben aus dem besetzten Teil von Aleppo.

"An alle, die mich hören können. Wir sind im belagerten Aleppo einem Völkermord ausgesetzt. Das könnte mein letztes Video aus Aleppo sein. Mehr als 50.000 Zivilisten, die sich gegen den Diktator Assad aufgelehnt haben, sind von Bomben und Hinrichtungen bedroht. Nach Angaben von Aktivisten wurden zuletzt mehr als 180 Menschen ermordet in den Gebieten, die das Assad-Regime erobert hat - von Assad-Gangs oder dem Militär. Die Zivilisten stecken in einem kleinen Gebiet fest, das nicht größer als zwei Quadratkilometer ist. Jede Bombe ist ein neues Massaker. Rettet Aleppo, rettet die Menschlichkeit."