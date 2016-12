Video aus Aleppo "Unsere Kinder werden abgeschlachtet"

Tausende Zivilisten sind in Ost-Aleppo eingeschlossen. In der Nacht zu Dienstag haben viele von ihnen über die sozialen Medien Botschaften und Hilfsappellean die Welt gesendet. Wir dokumentieren einige davon, die SPIEGEL ONLINE zuvor auf Plausibilität geprüft hat.

Sakir Khader ist ein Journalist der niederländischen Zeitung "Volkskrant". Er berichtet über den Nahen Osten und Syrien. Er veröffentlichte die Botschaft eines aufgebrachten, älteren Mannes aus Aleppo per Twitter mit eingeblendeter englischer Übersetzung:

"Wir werden in Aleppo abgeschlachtet. Wir sind hungrig. Unsere Kinder werden abgeschlachtet. Uns ist nichts geblieben. Wo seid ihr? Gnade euch Gott. An alle, die uns hören können, Gnade euch Gott. Wo seid ihr? Ihr Muslime, ihr Araber, wo seid ihr? Wir werden hier abgeschlachtet. Wir werden ermordet. Wir verhungern. Wir haben nichts. Es ist uns nichts geblieben. Wo seid ihr? Rettet uns! Oh Allah, an diejenigen, die uns hören können, die uns antworten können. Oh ihr Geschöpfe Allahs, Gemeinschaften, Friede sei mit euch."