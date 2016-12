Lehrer aus Aleppo "Wir wollten nichts anderes als Freiheit"

Tausende Zivilisten sind in Ost-Aleppo eingeschlossen. In der Nacht zu Dienstag haben viele von ihnen über die sozialen Medien Botschaften und Hilfsappelle an die Welt gesendet. Wir dokumentieren einige davon, die SPIEGEL ONLINE zuvor auf Plausibilität geprüft hat.

Der junge Mann im Kapuzenpulli nennt sich bei Twitter @Mr.Alhamdo und beschreibt sich als Lehrer und Aktivist. Per Periscope schickt er folgende Botschaft:

"Entschuldigung, die Verbindung ist unterbrochen worden. Was ich sagen wollte: Glaubt nicht mehr an die Vereinten Nationen. Glaubt nicht mehr an die Internationale Gemeinschaft. Glaubt nicht, dass sie nicht einverstanden damit sind, was hier passiert. Sie sind einverstanden damit, dass wir getötet werden. Dass wir einem der schwersten, entsetzlichsten Massaker in der Geschichte ausgesetzt sind. Russland will nicht, dass wir hier lebend herauskommen. Sie wollen uns tot sehen. Das Gleiche gilt für Assad. Gestern haben die Menschen in einem anderen Teil von Aleppo unseren Tod gefeiert. Das ist in Ordnung, so ist das Leben. Wenigstens wissen wir, dass wir freie Menschen waren. Zumindest wollten wir diese Freiheit. Wir wollten nichts anderes als Freiheit. Aber diese Welt mag scheinbar keine Freiheit. Glaubt nicht mehr, dass ihr in eurem Land frei sein könnt. Nein. Diese Welt will keine Freiheit. Diese Freiheit könnte dazu führen, dass die Menschen selbst denken. Ich hoffe, dass etwas passiert und wir hier raus kommen. Dass wir noch einmal miteinander sprechen können. Wir können nichts dagegen tun. Wir können nicht auf die Straße gehen und dafür protestieren, dass dieser Wahnsinn aufhört. Aber das ist das Mindeste, was ihr tun könnt, wenn die Regierung eure Forderungen ignoriert. Ich hoffe, dass ihr künftig in der Regierung sitzt und dass ihr nichts mehr zu tun habt mit Russland oder mit Assad. Ich hoffe, dass ihr euch an uns erinnert. Mehr weiß ich nicht. Vielen Dank. "