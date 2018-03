Konflikt um Südchinesisches Meer Erster US-Flugzeugträger in Vietnam angekommen

Vier Tage soll der Besuch dauern, 6000 amerikanische Soldaten sind an Bord: Zum ersten Mal seit Ende des Vietnamkriegs vor 33 Jahren ist ein US-amerikanischer Flugzeugträger vor der vietnamesischen Küste vor Anker gegangen. Die USS "Carl Vinson" legte am Montag in der vietnamesischen Hafenstadt Danang am südchinesischen Meer an.

Dort landeten auch die ersten US-amerikanischen Truppen zu Beginn des Vietnamkriegs, die an Seite des Südens gegen das kommunistische Regime kämpften. In den Sechziger- und Siebzigerjahren entstand dort die größte US-Militärbasis.

Mehrere Millionen Menschen starben während des Kriegs, darunter schätzungsweise 58.000 amerikanische Soldaten. Die USA und ihre Verbündeten verloren den Krieg.

In den vergangenen Jahren haben sich die Regierungen in Hanoi und Washington angenähert - auch, um dem zunehmendem Einfluss Chinas entgegenzuwirken. Die beiden kommunistischen Staaten Vietnam und China streiten sich um mehrere Inseln im sogenannten Südchinesischen Meer. Die Volksrepublik ist zugleich aber auch der wichtigste Handelspartner von Vietnam.

"Hanois Zustimmung zum Besuch des Flugzeugträgers zeigt Vietnams Sorge um das, was China als nächstes im Südchinesischen Meer plant", sagte Murray Hiebert, Südostasien-Experte der "New York Times". Die USA sei die letzte verbliebene Macht, an die sich Hanoi im Streit um die Inseln mit China wenden könne.