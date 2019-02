Ungarische Fidesz Konservative Parteichefs fordern EVP-Ausschluss von Orbáns Partei

Die beiden christdemokratischen Parteien Belgiens haben in einem Brief an den Präsidenten der Europäischen Volkspartei (EVP) Joseph Daul gefordert, die ungarische Fidesz aus der Parteienfamilie auszuschließen. Das teilten die Vorsitzenden der beiden belgischen Parteien, Wouter Beke und Maxime Prevot, auf Twitter mit. Die Exzesse des ungarischen Ministerpräsidenten und Fidesz-Chefs Viktor Orbán seien unerträglich geworden, schrieb Prevot.

Samen met @prevotmaxime van @lecdh, en met onze Luxemburgse zusterpartij, net brief verstuurd aan EVP-voorzitter Joseph Daul. Met officiële vraag om Orban en Fidesz uit EVP te zetten. Wie continu ingaat tegen christendemocratische ideologie en waarden, heeft bij ons geen plaats. — Wouter Beke (@wbeke) 28. Februar 2019

Les excès de Orban n’étaient pour nous pas admissibles. Ils sont devenus insupportables. J’ai écrit ce jour au prés. du PPE, avec @WouterBeke et Frank Engel (CSV G-D Lux) pour demander l’exclusion de son parti, le Fidesz ! #EuxOuNous #BastaNationaloPopulisme #PasLesMêmesValeurs — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) 28. Februar 2019

Den beiden Parteiführern aus Belgien schlossen sich die luxemburgischen Christdemokraten ebenso an wie der Chef der schwedischen Moderaten Sammlungspartei, Ulf Kristersson, und die Chefin des konservativen CDS aus Portugal, Assunção Cristas.

Damit fordern fünf Parteien aus vier Mitgliedstaaten den Ausschluss der Fidesz-Partei aus der EVP. Der Satzung der Parteienfamilie zufolge müssen sieben Mitgliedsparteien aus fünf Mitgliedstaaten den Ausschluss einer Partei fordern, damit der Präsident der EVP den nächsten Schritt im Ausschlussverfahren einleiten kann.

De brief van ⁦@wbeke⁩ ⁦@cdenv⁩ om uitsluiting van Fidesz uit EVP te vragen.intussen ook steun van CDA Nederland #vrtnws pic.twitter.com/9ioDBkL47s — rob heirbaut (@heirbar) 28. Februar 2019

Hintergrund der Forderungen ist Orbáns Anti-EU-Kampagne. Orbáns Regierung hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem US-amerikanischen Investor George Soros vorgeworfen, illegale Einwanderung zu fördern. Seit einigen Tagen hängen in Ungarn Plakate, auf denen Juncker und Soros, ein liberaler Milliardär ungarischer Herkunft, in unvorteilhafter Pose zu sehen sind. Darunter stehen Behauptungen, die suggerieren, beide wollten illegale Migration nach Ungarn fördern. Juncker war als Spitzenkandidat der EVP zum Kommissionspräsidenten gewählt worden.

Facebook/ Magyarország Kormánya Jean-Claude Juncker (rechts), George Soros

Kramp-Karrenbauer drohte Orbán zuletzt mit Gesprächsabbruch

Auch Annegret Kramp-Karrenbauer kritisierte Orbán zuletzt scharf. Die CDU-Chefin drohte dem ungarischen Ministerpräsidenten mit einem Gesprächsabbruch. Man habe in der EVP in der Vergangenheit "zusammen mit unseren Schwesterparteien daran gearbeitet, dass Europa als Ganzes zusammenwächst", sagte Kramp-Karrenbauer dem SPIEGEL.

Dies bedeute auch die Fähigkeit zu haben, es über streitige Sachfragen nicht zu einer erneuten Spaltung Europas kommen zu lassen. "Dieses oben genannte Ziel ist durch die jüngsten nicht nachvollziehbaren und haltlosen Vorwürfe der Fidesz unter Viktor Orbán in Gefahr geraten. Sie schwächen und schaden darüber hinaus die EVP als Ganzes", sagte sie.

Getty Images Annegret Kramp-Karrenbauer

Zwei Vertraute Orbáns - Kanzleramtsminister Gergely Gulyas und Ex-Sozialminister Zoltan Balog - kamen in Berlin mit Kramp-Karrenbauer zusammen. Die CDU in Berlin bestätigte das Treffen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Fidesz-Partei, Gulyas. Kramp-Karrenbauer habe die Fidesz dazu aufgefordert, glaubhaft zu beweisen, dass sie sich den gemeinsamen Werten der EVP und den gemeinsamen Zielen der Arbeit im Europaparlament weiter verbunden fühle. Sie habe bereits im CDU-Bundesvorstand am Montag angekündigt, die klare und abgestimmte Distanzierung von CDU und CSU von der Plakatkampagne der ungarischen Regierung im direkten Gespräch deutlich zu machen.

Die EU-Kommission veröffentlichte derweil ein vierseitiges Papier, das den Behauptungen der Fidesz-Kampagne widerspricht. "Wir stimmen darin überein, dass die Menschen es verdienen, die Wahrheit zu kennen", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde. In dem Papier heißt es: "Die Wahrheit ist, dass es keine Verschwörung gibt." Die Behauptungen der ungarischen Regierung seien schlimmstenfalls faktisch völlig falsch und bestenfalls höchst irreführend. "Und nichts davon hat mit George Soros zu tun."

Anschließend geht das Papier Punkt für Punkt auf jede Behauptung ein. Es stellt klar, dass die Aufnahme von Migranten von außerhalb der EU für jedes EU-Land freiwillig sei; dass die EU nationalen Grenzschutz nicht unterlaufe, sondern unterstütze; dass die EU-Kommission keine Pläne für humanitäre Visa habe und dass es Sache jedes einzelnen EU-Staats ist, ob er die Einwanderung qualifizierter Einwanderer zulassen wolle. Das Kollegium der Kommissare habe sich geschlossen - inklusive des ungarischen Vertreters Tibor Navracsics, der selbst Fidesz-Mitglied ist - zu dieser Antwort entschieden, sagte die Sprecherin.