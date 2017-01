Ungarns Ministerpräsident Orbán stänkert gegen Martin Schulz

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán fürchtet offenbar die Bundestagswahl in diesem September. Bei einer Veranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Brüssel attackierte er den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. "Ich respektiere ihn, er ist ein großer Kämpfer", sagte Orbán zwar bei seiner Rede. "Aber er hat eine komplett andere Vorstellung von Europa als wir: Dieser Kandidat versteht nicht die drei wichtigen Dinge der europäischen Politik: Religion, Nation, Markt. Und der könnte deutscher Kanzler werden - wir sind in einer ernsten Lage."

Die Beziehung zwischen Orbán und Schulz ist schon lange angespannt. In der Vergangenheit hatten sich beide immer wieder öffentlich gestritten: Auf der einen Seite der ungarische Regierungschef, der auf das Vorrecht des Nationalstaats pocht und keine Flüchtlinge in seinem Land will. Auf der anderen Seite der ehemalige Präsident des Europaparlaments, der für mehr Integration kämpft und die Flüchtlinge nicht in erster Linie als deutsches Problem ansieht. An prominenter Stelle trafen die beiden zuletzt am Rande des EU-Sondergipfels Mitte September im slowakischen Bratislava zusammen. Kurz zuvor hatte Schulz gegen "die Renationalisierungsstrategie der Regierungen in Polen und Ungarn" gewettert.

Glaubt man Orbán, führt aber genau dieser Weg zum Erfolg - gerade jetzt, nach dem Wahlsieg Donald Trumps in den USA. Es sei "höchste Zeit", den amerikanischen Präsidenten ernst zu nehmen, sagte Orbán. "Er hat gesagt, dass es das Recht aller Nationen ist, ihr eigenes Interesse voranzustellen. Das macht mir Hoffnung", sagt der Ungar. "Die Ära des Multilateralismus ist am Ende."

"Die EU wird immer schwächer"

Trump baut eine Mauer, Orbán ließ in der Flüchtlingskrise einen Zaun errichten, man versteht sich. Orbán findet, man solle auch Trumps Kritik an Europa nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Wir haben uns von einer Utopie versklaven lassen. Und diese Utopie heißt: 'Supra-nationales Europa'. Das aber ist eine Illusion. Es gibt keine Europäer - es gibt nur europäische Völker."

Wie sein Europabashing allerdings mit der Tatsache zusammenpasst, dass Ungarn wie kaum ein anderes Land von den Brüsseler Geldtöpfen profitiert, sagte Orbán nicht. Dazu kommt, dass zahlreiche andere EU-Staaten durchaus bereit scheinen, die Herausforderung durch Trump anzunehmen und enger zusammen zu stehen. Es ist daher völlig offen, wie viele Verbündete Orbán für seine Sicht der Dinge am Ende hat.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Orbáns Analyse der gegenwärtigen Lage der EU durchaus hörenswerte Passagen hatte. Der Premier prangerte vor allem die fehlende wirtschaftliche Dynamik an. "Die EU wird immer schwächer", sagte Orbán. Längst sei die Gemeinschaft kein globaler Akteur mehr, und wenn man nicht aufpasse, werde man auch noch "aus der Regionalliga absteigen." Die Gemeinschaft müsse wettbewerbsfähiger werden, brauche mehr wirtschaftliche Dynamik.

Befremdlich wirkten dagegen Äußerungen zur demografischen Misere vieler EU-Staaten. "Eine Nation, die nicht in der Lage ist, sich selbst zu reproduzieren, hat kein Recht zu existieren", sagte Orbán. Das immerhin sorgte im Saal für hochgezogene Augenbrauen und Kopfschütteln.

Bei der anschließenden Diskussion forderte der gut gelaunte Regierungschef die Gäste auf, "provokante Fragen" zu stellen. Einer, der sich das nicht nehmen ließ, war CDU-Außenpolitikveteran Elmar Brok. Man brauche nur mal die Handelspolitik ansehen, sagte Brok. Kein EU-Land könne da allein in der Welt bestehen. "Die machen dann mit uns sonst, was sie wollen."

Orbán nahm die mahnenden Worte mit einem Achselzucken hin. Seine Botschaft hatte er bereits am Ende seines Vortrags unter die Leute gebracht: In Anspielung, natürlich an Donald Trump, sagte er: "Make Europe Great Again!"

Im Video: Martin Schulz in Zahlen