EU-Flüchtlingsquote Orbáns Blamage, Orbáns Chance

Untergang und Errettung - in solchen Superlativen sprachen Viktor Orbán und seine Parteigenossen zuletzt nur noch. Die Abstimmung über die Flüchtlingsquote sei eine "Schicksalswahl" und die "letzte Chance für Ungarn und Europa", damit Migranten den Kontinent nicht überfluten würden.

Ein guter Freund von Orbán und Mitbegründer seiner Fidesz-Partei, der Rechtsaußen-Publizist Zsolt Bayer, schrieb: "Der europäische weiße Mensch hat heute zwei Grundinstinkte verloren: den Instinkt der Selbst- und der Arterhaltung. Wenn das so bleibt, ist es nur eine Frage der Zeit, wann die europäische, christliche, weiße Zivilisation verschwinden wird."

Doch alles Getöse nützte Orbán und seiner Partei wenig. Im Gegenteil: Es stößt viele Ungarn offenbar immer mehr ab - und ließ das Referendum am Ende scheitern: Nur etwa 46 Prozent der 8,3 Millionen ungarischen Wahlberechtigten nahmen am Sonntag an der Abstimmung teil, und selbst unter ihnen gaben nur 40 Prozent eine gültiger Stimme ab. Mindestens 50 Prozent wären für ein gültiges Ergebnis nötig gewesen.

Das ist zwar nur eine formale Frage, denn der Ausgang des Referendums hat keine unmittelbaren exekutiven oder juristischen Folgen. Doch Orbán hatte mit der Deklarierung des Referendums zur "Schicksalsfrage" erhebliche Erwartungen geschürt. So erklärte der Premier noch vor kurzem, eigentlich sei er nur mit einer hundertprozentigen Teilnahme am Referendum zufrieden. Und: Das Ergebnis solle "eine scharfe Waffe im Kampf gegen die Brüsseler Bürokraten" sein.

Gemessen an diesen Worten, wie auch am riesigen logistischen und finanziellen Aufwand, den Orbán und seine Partei in der Referendumskampagne über Monate hinweg betrieben hatten, ist das Ergebnis eine Schlappe für den ungarischen Regierungschef. Genauer: Es ist, selbstverschuldet, eine seiner empfindlichsten politischen Niederlagen der vergangenen Jahre.

Seine Enttäuschung konnte Orbán in der Nacht zum Montag dann auch mit trotzigem Zweckoptimismus kaum überspielen. "Brüssel oder Budapest", das sei die Frage gewesen, "und wir haben entschieden, dass ausschließlich Budapest das Recht der Entscheidung besitzt". Die niedrige Wahlbeteiligung erwähnte der Premier mit keinem Wort.

Nachahmer sind in Osteuropa kaum zu erwarten

Zwar kündigte er an, bereits in dieser Woche nach Brüssel zu kommen und, mit dem Wahlergebnis in der Hand, seinen Kampf gegen die "Brüsseler Bürokraten" fortzuführen. Doch Orbáns europapolitische Absichten haben mit dem schwachen Referendumsausgang einen heftigen Rückschlag erlitten. Der Ungar hatte sich ausdrücklich gewünscht, dass andere EU-Staaten dem ungarischen Beispiel folgen und ähnliche Referenden abhalten. Unwahrscheinlich, dass dies nach der Schlappe vom Sonntag noch geschieht.

Darüber hinaus hatte der Regierungschef im Referendum ohnehin mehr gesehen als nur eine Abstimmung über die EU-Flüchtlingsquote - für Orbán sollte es ein Auftakt sein zu einer grundlegenden Reform der EU in Richtung einer "Union souveräner Nationalstaaten". In dieser sollten im Wesentlichen gemeinsame Wirtschaftsinteressen zählen und Wertedebatten den Einzelstaaten überlassen bleiben.

So eindeutig die außenpolitische Schlappe für Orbán ist, so unscharf ist das Referendumsergebnis innenpolitisch. Zwar sprachen ungarische Oppositionspolitiker von einem "Scheitern Orbans" und von einem "Sieg der Vernunft". Doch immerhin sprachen sich mehr als 98 Prozent derjenigen, die im Referendum eine gültige Stimme abgegeben hatten, für ein Nein zur EU-Flüchtlingsquote aus - etwa 3,2 Millionen Wähler und damit knapp eine Million mehr, als die Stammwählerschaft von Orbáns Partei Fidesz beträgt.

Millionen neue Wähler wären möglich

Zwar zeige das Referendumsergebnis, dass die Macht von Fidesz ihre Grenzen habe, sagt der Politologe Attila Tibor Nagy vom Budapester Méltanosság-Institut, allerdings könne man auch nicht unbedingt von einem innenpolitischen Misserfolg für Orbán sprechen. Der Regierungschef und seine Partei würden nun versuchen, diese neuen Wähler für die Parlamentswahlen im Frühjahr 2018 zu halten, so Nagy, und dafür hätten sie auch die entsprechende finanzielle und Medienmacht.

Tatsächlich kündigte Orbán bereits am Sonntagabend eine neue Kampagne an - eine Initiative für eine Änderung der ungarischen Verfassung. Zwar nannte er keine Einzelheiten, doch voraussichtlich soll im Grundgesetz des Landes festgeschrieben werden, dass Ungarn ohne Zustimmung des Parlamentes keine Flüchtlinge aufnimmt. Der "mehr als dreimillionenfache Wille der ungarischen Menschen", so Orbán, "muss in der Verfassung festgeschrieben werden".