Brexit-Gipfel Das Drama vor dem Drama vor dem Drama

Bloß keine Sektkorken! Die Regieanweisung aus dem EU-Ratsgebäude ist klar, sie zeigt, wie angespannt die Stimmung in Brüssel wenige Tage vor dem Brexit-Sondergipfel am Sonntag ist. Dann wollen die Staats- und Regierungschefs der künftig nur noch 27 EU-Länder mit der britischen Premierministerin Theresa May den Austrittsvertrag und die politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen absegnen. Allein, dass die Verträge nun unterschriftsreif sind, ist schon eine Leistung.

Doch lachende Gesichter und Feierstimmung bei einem Gipfel, der die Scheidung von den Briten regelt? Nein, das passt nicht.

Nichts soll den Brexiteers in London in die Hände spielen, die alles daransetzen, den Austrittsdeal bei der Abstimmung im britischen Unterhaus Mitte Dezember zu begraben. Noch zu gut ist den Staats- und Regierungschef der informelle Gipfel im September in Salzburg in Erinnerung, an dessen Ende eine gedemütigte Theresa May die Heimreise ins Vereinigte Königreich antreten musste. "Nicht akzeptabel" seien ihre Vorschläge, hatten ihre Kollegen May damals wissen lassen. Dass Ratspräsident Donald Tusk dazu noch ein Bild vom Kuchenbuffet postete inklusive kleinem Scherz, kam auf der Insel auch nicht gut an. Der Brexit, das wissen sie in Brüssel seitdem, ist ein Thema, bei dem die Briten ihr Humor verlässt.

Wie angespannt die Stimmung in den Brüsseler Beamten- und Redaktionsstuben in diesen Tagen ist, zeigt auch die Tatsache, dass mit großer Akribie über Treffen berichtet wird, die sonst kaum größeres Interesse finden - etwa die Zusammenkünfte der EU-Botschafter. Aus einer solchen Sitzung zogen britische Zeitungen am Mittwoch beispielsweise die Meldung, dass Kanzlerin Angela Merkel mit dem Boykott des Sondergipfels drohe.

Merkel will Verhandlungen beim Gipfel unbedingt vermeiden

Was war geschehen? Tatsächlich hatte der deutsche EU-Botschafter mehrfach sehr deutlich gemacht, dass Berlin gar nicht daran denke, beim Gipfel am Sonntag wieder in Verhandlungen einzusteigen. "Es ist Zeit, dass wir den Deckel auf den Topf machen", sagte Michael Clauß - auf Deutsch. Wenn die Texte nicht fertig seien, hätte die Kanzlerin am Sonntag bestimmt Besseres zu tun, als nach Brüssel zu reisen. Auch dieser Satz ist von Teilnehmern verbürgt.

Wirklich überraschend ist die Ansage allerdings nicht. Merkel selbst stellte am Mittwoch in ihrer Rede im Bundestag klar, dass sie die Klärung etwaiger Probleme bis Sonntag erwarte.

Beim Treffen der Botschafter am Donnerstagvormittag unterstützen 13 Redner die deutsche Haltung, wie ein Teilnehmer penibel vermerkte. Jeder weiß, wie gefährlich es wäre, wenn Austrittsvertrag oder politische Erklärung von den Staats- und Regierungschefs wieder aufgemacht würde. Dann droht ein Wünsch-Dir-was, von allen Seiten würden es Änderungswünsche kommen.

Spanien isoliert sich mit Gibraltar-Problem

Der Zorn der EU-Botschafter gilt vor allem den Spaniern und ihrem, zurückhaltend formuliert, etwas spät entdeckten Problem mit Gibraltar.

Die spanische Regierung befürchtet, dass der Brexit-Deal den Landzipfel an Spaniens Südküste als Teil des Vereinigten Königreichs festschreiben könnte. Spanien beansprucht Gibraltar, das im Jahr 1713 unter britische Herrschaft fiel, für sich - und sieht in den Brexit-Verhandlungen nun offenbar eine Gelegenheit, seinen Forderungen Geltung zu verschaffen.

Unter den anderen Mitgliedstaaten sorgt das für Frust. Das juristische Argument Spaniens sei "hanebüchen", sagt ein EU-Diplomat. Es handle sich um einen "ärgerlichen hypernationalistischen Versuch, eine 300 Jahre alte Rechnung zu begleichen". Noch vor zwei Wochen habe in Madrid niemand über Gibraltar geredet. Wenn die Spanier nun das Austrittsabkommen oder die politische Erklärung am Sonntag noch einmal aufzuschnüren wollten, wären sie vollkommen isoliert. "Wenn die Spanier das wollen, sind sie allein gegen 27", so der Diplomat.

Allerdings wäre es eine für Spanien gesichtswahrende Lösung möglich. Denn neben dem Austrittsabkommen und der politischen Erklärung zu den zukünftigen Beziehungen könnte beim Gipfel am Sonntag noch ein dritter Text verabschiedet werden: eine gemeinsame Erklärung des Europäischen Rats. Darin könnte nach Ansicht von Diplomaten auch Gibraltar thematisiert werden.

Was will Theresa May am Samstag in Brüssel?

Während Änderungen am Austrittsabkommen fast als ausgeschlossen gelten, ist aber bei der politischen Erklärung über die künftigen Beziehungen wohl noch ein wenig Spielraum. Das liegt daran, dass die Botschafter die Erklärung erst am Donnerstagvormittag auf den Tisch bekamen - später als so mancher Brüsseler Journalist, wie beim Botschaftertreff verschnupft angemerkt wurde.

Viele EU-Regierungen haben daher nun zum ersten Mal Gelegenheit, das Dokument genau zu prüfen. Zunächst aber wurde das Papier bei der Sitzung der Botschafter positiv aufgenommen, wie Teilnehmer berichten.

Offene Fragen sollen am Freitag beim Treffen der Sherpas, also der Verhandlungsführer aus den Mitgliedstaaten, besprochen werden. Dann ist, zumindest aus Berliner Sicht auch die Deadline für mögliche Änderungen an der politischen Erklärung. Solche Änderungen wiederum könnte Kommissionschef Jean-Claude Juncker dann mit May auskarten, die sich für Samstag erneut in Brüssel angesagt hat.

Worin ansonsten der Sinn des erneuten Treffens besteht - May hatte bereits am Mittwoch zum Kaffee bei Juncker vorbeigeschaut -, ist unklar. Womöglich soll es um die Extra-Erklärung zu Gibraltar gehen. Vielleicht braucht May auch noch ein bisschen Drama, um ihr heimisches Publikum davon zu überzeugen, dass sie bei der EU bis zur letzten Minute für britische Interessen kämpft. Manche Beobachter halten es auch nicht für ausgeschlossen, dass der Gipfel am Sonntag nicht wie geplant schon um 12 Uhr mittags vorbei ist, sondern bis in die Nacht andauert.

Aber wer weiß, womöglich will May auch einfach nur einmal in Brüssel ausschlafen, anstatt am Sonntag in aller Herrgottsfrühe aus London aufzubrechen. Die Ruhe könnte sie gebrauchen - denn nach dem Gipfel muss May ihren Deal in der Heimat verkaufen.

Das wahre Drama fängt dann erst an.