Vor Kurden-Referendum Iran hält Manöver an irakischer Grenze ab

Am Montag wollen die Kurden im Irak über ihre Unabhängigkeit abstimmen. Unmittelbar vor dem Referendum halten die iranischen Revolutionsgarden ein Militärmanöver in der Grenzregion ab. Das bestätigte General Mohammad Pakpour, Kommandant der Bodentruppen, auf der Homepage der Revolutionsgarden sowie im iranischen Staatsfernsehen.

"So Gott will, werden Artillerie, Panzerdivisionen, Drohnen und Kommandoeinheiten eine gut koordinierte Übung durchführen", sagte Pakpour. Auf dem veröffentlichten Filmmaterial wurden Explosionen und Rauchfahnen in der kurdischen Bergregion im Nordwesten von Iran gezeigt.

Zudem entsprach Teheran der Bitte der irakischen Zentralregierung, den Luftraum für Flüge in die Kurdengebiete im Irak zu schließen. Als Grund dafür wurden die "Unwirksamkeit unserer politischen Bemühungen und das Insistieren der kurdischen Machthaber, das Referendum durchzuführen" angegeben.

Die 56 Staaten umfassende Organisation für Islamische Zusammenarbeit äußerten ebenso Bedenken in Bezug auf die Abstimmung wie die USA, Saudi-Arabien und der Uno-Sicherheitsrat, der davor warnte, das Referendum könne eine "potenziell destabilisierende" Wirkung haben.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim bezeichnete die Abstimmung erneut als "illegal und ungültig". Auch die Türkei hält ein Manöver nahe der irakischen Grenze ab und hat die Militärpräsenz am Grenzübergang Habur verstärkt.