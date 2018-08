Onlinebaupläne für Waffen aus 3D-Drucker Elf Bundesstaaten schließen sich Klage gegen US-Regierung an

Elf US-Bundesstaaten haben sich einer Klage gegen die Regierung von Donald Trump angeschlossen. Dabei geht es um eine geplante Online-Veröffentlichung von Plänen für Schusswaffen aus dem 3D-Drucker. Kalifornien, Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Minnesota, North Carolina, Rhode Island, Vermont und Virginia beteiligen sich nun an der Klage, die von acht US-Staaten und Washington, D.C. eingereicht worden war. Mehrheitlich handelt es sich um Staaten, die von Demokraten regiert werden.

Am Dienstag hatte ein Bundesgericht in Seattle die geplante Veröffentlichung in letzter Minute gestoppt. Eine Organisation in Texas namens Defens Distributed hatte zuvor angekündigt, ab Mittwoch Pläne ins Netz zu stellen, mit denen sich Schusswaffen oder zumindest wesentliche Teile davon per 3D-Drucker herstellen lassen. Dagegen gab es erheblichen Widerstand.

Kritiker hatten befürchtet, dass durch die Veröffentlichung der Pläne im Internet Schusswaffen in falsche Hände geraten könnten und die öffentliche Sicherheit gefährdet wird. Mithilfe der Anleitung wäre es Privatpersonen möglich gewesen, sich unkontrolliert ihre eigenen, nicht zurückverfolgbaren Waffen herzustellen.

Trumps Regierung hatte im Juni einen außergerichtlichen Vergleich mit Defense Distributed geschlossen, der damit die Veröffentlichung von Waffenplänen für 3D-Drucker im Internet gestattet wurde.

Eine weitere Anhörung in diesem Fall soll noch im August stattfinden.